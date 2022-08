Williamsová po roce slavila výhru a znovu naznačila blížící se konec kariéry

Při červencovém návratu do Wimbledonu neuspěla hned v prvním kole, na prestižním turnaji v Torontu se jí to už povedlo. Čtyřicetiletá Američanka v něm v pondělí zdolala 6:3, 6:4 Španělku Nurii Párrizasovou.

“Jsem ráda, že jsem vyhrála. Už je to hodně dlouho, zapomněla jsem, jaké to je,“ přiznala Williamsová, která uspěla poprvé od loňského Roland Garros. Pak se ve Wimbledonu zranila a od té doby odehrála jen dvě dvouhry a jeden debl.

V Torontu získala titul třikrát a před třemi lety hrála finále. Nyní ve druhém kole přípravy na US Open může narazit na Terezu Martincovou, pokud Češka přejde přes švýcarskou olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.

Majitelka 73 turnajových titulů, z toho 23 grandslamových, znovu naznačila blížící se konec kariéry. „Je to jako světlo na konci tunelu. Přibližuji se mu a nemůžu se dočkat, až jím projdu,“ nechala se slyšet po pondělní výhře. „Miluji hrát tenis, je to úžasné. Ale nemůžu to dělat věčně.“

O plánovaném odchodu z tenisové scény se Serena Williamsová rozhovořila také v novém vydání časopisu Vogue. „Je to ta nejtěžší věc, jakou jsem si dokázala představit,“ uvedla americká tenistka.

„Nikdy jsem neměla ráda slova odchod do důchodu. Nepřipadá mi to jako moderní slovo. Přemýšlím o tom jako o přechodu, ale chci být při užití tohoto slova opatrná, protože pro určitou komunitu lidí to znamená něco velmi specifického a důležitého. Asi nejlepší slovo, které by to popsalo, je evoluce. Chci vám říct, že se vyvíjím směrem od tenisu k jiným věcem, které jsou pro mne důležité,“

S manželem Alexisem by si k pětileté dceři Olympii rádi pořídili dalšího potomka. „Ale rozhodně už nechci být znovu těhotná jako sportovkyně,“ podotkla Williamsová.

Rozloučí se s tenisem stylové na domácím grandslamovém US Open, které odstartuje v New Yorku 29. srpna?