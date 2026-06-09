Williamsová se po letech vrátila vítězně. Chválila i o generaci mladší spoluhráčku

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  20:44aktualizováno  21:16
Tenisová hvězda Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v londýnském Queen's Clubu. Čtyřiačtyřicetiletá vítězka 23 grandslamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku devatenáctileté Kanaďanky Victorie Mbokové.
Serena Williamsová (vpravo) se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V...

Serena Williamsová (vpravo) se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V Londýně se vítězně představila ve čtyřhře. | foto: ČTK

Serena Williamsová (vpravo) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...
Serena Williamsová se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V Londýně se...
Serena Williamsová (vzadu) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
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Držitelky divoké karty porazily před zaplněným hledištěm turnajové trojky Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2.

Původně Williamsová oslovila kvůli chystanému návratu i Kateřinu Siniakovou, světová deblová jednička ale spolupráci odmítla kvůli odlišnému programu. Nakonec Williamsová, jež má ve sbírce i 14 grandslamových titulů za čtyřhru, spojila síly s Mbokovou.

Mezi fanoušky, kteří na rozdíl od jiných deblových zápasů zaplnili Arenu Andyho Murrayho takřka do posledního místa, nechyběly obě dcery Williamsové.

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A někdejší královna světového tenisu ukázala, že od svého posledního zápasu na US Open 2022 ze svého umění mnoho neztratila. Spolu s Mbokovou porazily americko-novozélandský pár za hodinu a 32 minut. Duel Williamsová uzavřela dvěma esy a přímým bodem z podání.

„Byla to zábava. Moc jsem si to s Victorií užila,“ řekla Williamsová v rozhovoru na kurtu. O generaci mladší spoluhráčku chválila. „Dokázala nás podržet a v důležitých chvílích zahrála skvělé míče. Mohla jsem se na ni spolehnout. Nikdy jsem spolu nehrály, ale šlo nám to úplně přirozeně,“ dodala.

Při svém návratu si užila premiéru v Queen’s Clubu, kde nikdy během kariéry nehrála. Ženy se totiž na zdejších kurtech představily poprvé po 52 letech teprve vloni. „Nikdy jsem neměla šanci si tu zahrát, bylo to jen pro muže, ale je mimořádné hrát na tak ikonickém místě,“ řekla s tím, že od kamarádů mezi tenisty o zázemí klubu hodně slyšela.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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