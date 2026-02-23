Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová ukončila hvězdnou kariéru v roce 2022, rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích.
Návrat nicméně opakovaně odmítla.
Macci, který Serenu a její sestru Venus vedl v 90. letech, nesouhlasí. „Vůbec o tom nepochybuji. Hodně trénuje a hraje s muži. Zahrála si také s Alyciou Parksovou (americká tenistka), se kterou se kamarádí,“ řekl.
|
Chystá se senzační návrat? Serena W. mluví vyhýbavě, ale učinila nezbytný krok
„Čekal jsem, že se vrátí a čas od času si s Venus zahraje čtyřhru. Ale ona se připravuje na návrat se vším všudy, jde do toho naplno,“ uvedl bývalý trenér někdejších světových jedniček Andyho Roddicka, Jennifer Capriatiové a Marie Šarapovové.
„Jsem zvědavý, jak na tom bude. Jedna věc je zúčastnit se, zahrát si exhibici, jeden zápas. Ale odehrát zápas a nastoupit další den znovu a pak zase a ještě k tomu hrát dobře, to je něco úplně jiného,“ uvedl Macci.