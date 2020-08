Mám doma kurt a je to pohoda. Že mě to nenapadlo dřív, diví se Serena W.

Ale rozhovory nově jen přes aplikaci Zoom, tedy s pohledem do kamery, nikoli do lidských tváří?

„To už je něco, co nám ukazuje budoucnost. Myslím tím třeba vztahy s médii, využívání všech nových technologií,“ líčila Williamsová v americkém Lexingtonu.

Město v Kentucky se pyšní přezdívkou Světová metropole koní, teď ale není čas na rodeo, je tu tenis!

Restart už probíhá i v USA a legenda Williamsová se stala hlavní tváří turnaje, na úvod přetlačila krajanku Peraovou 4:6, 6:4, 6:1. Za stavu 4:4 ve druhé sadě zvládla uhájit podání i při nepřiznivém skóre 0:40; chybělo málo, aby Peraová servírovala na vítězství.

„Nemohla jsem najít ten správný rytmus,“ hodnotila. „Tak jsem si řekla: Sereno, hraj jako na tréninku.“



Pikantní je, že ji ve 2. kole čeká sestra Venu. Na hodnocení její formy je pořád času dost. Jeden zápas (ani dva) není kdovíjaké měřítko.

„Ale Serena je Serena,“ říká Petra Kvitová. „Ta vždycky hraje míň turnajů a vždycky je pak na nich výborná, stejný případ to bude i teď. Bude nepříjemná jako vždycky. Navíc když bojuje o vyrovnání grandslamového rekordu,“ připomíná, že Williamsové chybí jediný triumf na 24 titulů Margaret Courtové.

Serena si ve zmíněném videorozhovoru s médii na Zoomu políbila vypracované bicepsy. „To je dar,“ usmála se v narážce na své geny.

Sílu tužila v podmínkách, které odpovídají jejímu významu v dějinách tenisu. Když nemůže Serena do areálu, musí areál k Sereně.

„Manžel mi postavil kurt,“ vypráví. „Je to pohoda. Jdu trénovat a říkám si: Proč jsem tohle neudělala už před dvaceti lety? Je to moje svatyně a lákám lidi: Hele, mám tady povrch jako na US Open, nechcete si přijít zahrát? Taky doděláváme domácí tělocvičnu. Netuším, kdy půjdu do posilovny jako dřív, nechci ohrozit své zdraví. Všechno se tak rychle radikálně změnilo!“

Dvě celebrity, Serena Williamsová a Mike Tyson

A ona byla důsledná. „Každý v Serenině bublině je vážně pozorný,“ říká. „Je fajn hrát tenis, ale tady jde o zdraví, o život. Nechci chytit covid. Možná by se nic nestalo, ale určitě to nehodlám zjišťovat.“

A také nehodlá jen posedávat. I Kentucky najednou působí málem jako exotická destinace: „Ano, jsme tu izolovaní. Ale je fajn být zase izolovaný na jiném místě! Posledních šest měsíců jsem byla zavřená doma - tak dlouho jsem byla na jednom místě naposled jako teenager. I jako těhotná jsem hodně cestovala.“

Kam vyrazí letos? Odhodlá se po US Open i na turnaje do Evropy, na Roland Garros? „Když se na jaře akce rušily jako lusknutím prstů, naučila jsem se neplánovat, žiju přítomností,“ odvětí. „Ale myslím si, že sport může nabídnout cenný závan svěžího vzduchu. Určitou úlevu těm, co musí být pořád zavření doma.“

Do této množiny ještě nedávno řadila i sebe. Teď se ukáže, jak dobrým cvičištěm jí byl nový kurt.