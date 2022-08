Kanár a pá! Rozpačité loučení modly. Neměla Serena odejít už dřív?

„Nevím, zda budu připravená dosáhnout v New Yorku na trofej. Ale pokusím se. A přípravné turnaje budou zábavné,“ citoval ji Vogue.

Rozlučkové turné jí však zatím velkou švandu nepřineslo. Následně totiž v Torontu podlehla Švýcarce Bencicové 2:6, 4:6 a v úterý v Cincinnati prohrála s Britkou Raducanuovou 4:6, 0:6.

„Pro pamětníky Sereniny slavné éry to byla bolestivá podívaná,“ píše deník The New York Times. „Zdá se, že její turné je fajnová myšlenka, jež přichází příliš pozdě.“

„Spousta nevynucených chyb. Pokažené returny. Své úvodní podání ztratila čistou hrou. Její druhý servis je čím dál slabší, získala po něm jen dva ze šestnácti bodů.“

„Neovládala své údery ani svůj osud, zvlášť když ji Raducanuová rozběhala a odhalila její slabinu v horším pohybu.“

Williamsové zásadně nepomohlo ani odložení utkání o den, které si na organizátorech vyžádala kvůli problémům s kolenem. Nastoupila s výrazným tejpem na levé noze.

Už při rozehrávce ji ze všech možných míst sledovaly stovky zvědavců. Při samotném mači byl centrkurt téměř vyprodaný. Leč bezmála dvanáct tisíc diváků často zaraženě mlčelo. Nebylo čemu tleskat.

Nepomohla ani podpora obdivovatelky Naomi Ósakaové sedící na tribuně a kamaráda Grigora Dimitrova trůnícího v její lóži. Po 65 minutách poblahopřála vítězce u sítě, spěšně si sbalila věci, odmítla rozhovor na kurtu, pokynula publiku a zmizela v zákulisí.

Zrušila i následnou tiskovku – stejně jako v Torontu, kde ovšem zůstala na dvorci, aby při malé slavnosti uronila pár slz, přijala několik dárečků a rozžehnala se s kanadskými fanoušky.

Podobný ceremoniál připravili pořadatelé taky v Cincinnati, jenže božská Serena, která leckdy neumí zkrotit své vášně, o něj zjevně neměla zájem.

Potvrdila své věty z Vogue: „Netoužím po nějakých fanfárách. Pokud jde o dávání sbohem, jsem strašná. Nejhorší na světě.

„S největší pravděpodobností se jí nepodaří překonat rekordní počet 24 grandslamových titulů Australanky Courtové.

Zůstane na 23 pohárech, což ji bezpochyby mrzí. Třebaže po porodu dcery Olympie zápolila s řadou zdravotních nesnází, stále se po kratších i delších přestávkách vracela na WTA Tour. Na loňském Australian Open se ještě probila do semifinále. Od té chvíle má ovšem bídnou bilanci 5–8. Za uplynulých čtrnáct měsíců zvládla jen čtyři singly (1–3).

Rozešla se s trenérem Mouratoglouem. Někdejší obávaná vládkyně tenisových arén si maličko kazila svou fantastickou pověst.

Na Wimbledon přiletěla s touhou po triumfu. Aspoň to tvrdila při rozhovoru s reportéry. Načež podlehla hned v prvním kole po dramatu Francouzce Tanové, číslu 115 na žebříčku.

Emma Raducanuová je spokojená po vítězství nad Serenou Williamsovou v Cincinnati.

Nejspíš úplně poslední šance k úspěšnému tažení se jí na přelomu srpna a září nabídne na Flushing Meadows. Pak by se ráda věnovala jiným projektům a rozšíření rodiny. Na její současné nezdary se pozapomene. Zůstane legendou.

„Nemůžu uvěřit, že jsem právě hrála proti Sereně Williamsové,“ žasla Raducanuová. „Mám ohromné štěstí, že jsem se s ní mohla střetnout. Úžasný zážitek.“