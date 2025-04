Autor: ČTK , iDNES.cz

16:05

Serena Williamsová se domnívá, že pokud by během své kariéry porušila antidopingová pravidla stejně jako loni Ital Jannik Sinner, byla by potrestaná zákazem startu na 20 let. Tenisová legenda se svěřila časopisu Time, který ji zařadil do každoročního žebříčku stovky nejvlivnějších lidí roku.