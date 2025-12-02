Návrat na kurty? Legenda Williamsová se přihlásila do antidopingového programu

  19:58
Jedna z nejlepších tenistek historie Serena Williamsová údajně uvažuje o návratu na kurty. Spekulace rozvířily informace amerických médií, že se čtyřiačtyřicetiletá legenda znovu přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast v soutěžích.
Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou. | foto: AP

Serena Williamsová v Newportu (23. srpna 2025)
Serena Williamsová během zápasu s Emmou Raducanuovou v Cincinnati.
Serena Williamsová ve druhém kole US Open.
Serena Williamsová děkuje divákům US Open.
Vítězka 23 grandslamů ve dvouhře informovala o zařazení do testovacího programu Mezinárodní jednotku pro bezúhonnost tenisu (ITIA), což portálu The Athletic potvrdil mluvčí Adrian Bassett. „Nevím, jestli to znamená, že se vrací, nebo si jen nechává otevřená dvířka,“ řekl Bassett.

Williamsová by mohla teoreticky hrát šest měsíců po opětovném zařazení do programu. Podle The Athletic se jako nejpravděpodobnější jeví její start ve smíšené čtyřhře na US Open.

Pro tuto soutěž se udělují volné karty, letos se poprvé hrála jako dvoudenní turnaj s upravenými pravidly a odměnou ve výši jeden milion dolarů pro vítěze.

Hvězdnou kariéru ukončila Williamsová právě na newyorském grandslamu v roce 2022 a o rok později porodila druhé dítě. Na WTA Tour stále působí její o rok starší sestra Venus, jež se v létě vrátila po šestnáctiměsíční pauze a je přihlášena na lednový turnaj v Aucklandu.

