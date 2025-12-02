Návrat na kurty? Legenda Williamsová se přihlásila do antidopingového programu

Vítězka 23 grandslamů ve dvouhře informovala o zařazení do testovacího programu Mezinárodní jednotku pro bezúhonnost tenisu (ITIA), což portálu The Athletic potvrdil mluvčí Adrian Bassett. „Nevím, jestli to znamená, že se vrací, nebo si jen nechává otevřená dvířka,“ řekl Bassett.
Williamsová by mohla teoreticky hrát šest měsíců po opětovném zařazení do programu. Podle The Athletic se jako nejpravděpodobnější jeví její start ve smíšené čtyřhře na US Open.
Pro tuto soutěž se udělují volné karty, letos se poprvé hrála jako dvoudenní turnaj s upravenými pravidly a odměnou ve výši jeden milion dolarů pro vítěze.
Hvězdnou kariéru ukončila Williamsová právě na newyorském grandslamu v roce 2022 a o rok později porodila druhé dítě. Na WTA Tour stále působí její o rok starší sestra Venus, jež se v létě vrátila po šestnáctiměsíční pauze a je přihlášena na lednový turnaj v Aucklandu.