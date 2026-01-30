Chystá se senzační návrat? Serena W. mluví vyhýbavě, ale učinila nezbytný krok

Poprvé se tato spekulace objevila v prosinci, kdy vyšlo najevo, že se znovu přihlásila do antidopingového programu. A nyní debata o možném návratu Sereny Williamsové ožívá znovu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka na přímou otázku, zda comeback k tenisu plánuje, odpověděla: „Uvidím, co se stane.“ Čili tuto možnost nevyloučila.
Pokud by se šampionka 23 grandslamů skutečně znovu objevila na turnajích, byla by to prvotřídní senzace. Zatím poslední zápas odehrála na US Open 2022 a ani tehdy neoznamovala, že končí, místo toho používala obrat, že se z tenisu „vyvíjí pryč“.

Vzhledem k pokročilému věku by jen těžko mohla pomýšlet na podobné úspěchy jako v dobách největší slávy, nicméně její jméno pořád provází výjimečná aura.

Že může mít opravdu něco za lubem, naznačilo středeční vysílání pořadu Today Show na americké stanici NBC. Legendární Američanka na otázku moderátorky, jestli plánuje návrat k tenisu, odvětila: „Momentálně si užívám život. To není ano ani ne. Prostě uvidím, co se stane.“

Připomněla, že vychovává dvě dcery – osmiletou Alexis Olympii a dvouletou Adiru River, takže prý i do přihlášky k opětovnému zařazení do antidopingového programu napsala, že je „ženou v domácnosti“.

A když jí moderátorka připomněla, že právě toto testování, v rámci něhož musí sportovci komisařům každý den hlásit jednu hodinu, kdy jsou k zastižení, je nezbytnou podmínkou k tomu, aby se na profesionální turnaje vrátila, Williamsová reagovala: „Ani jsem nevěděla, že jsem z toho mimo. Podívejte se, o tomhle mluvit nemůžu.“

Není divu, že se po těchto vyhýbavých a nejednoznačných slovech opět začaly šířit spekulace, že se jedna z nejlepších tenistek historie chystá znovu vtrhnout na kurty.

V prosinci přitom na informace o svém návratu reagovala důrazněji. „Bože můj, nevracím se. Tenhle požár je šílený,“ napsala na sociální síti X.

Tehdy se řešila už zmíněná informace, že se zapsala do antidopingového programu, ve kterém musí být před návratem nejméně půl roku. Jelikož se její jméno objevilo v říjnovém seznamu, první turnaj by si mohla zahrát už v dubnu.

„Pokud se chce vrátit, je to její rozhodnutí. Byla by zábava ji opět vidět na okruhu,“ podotkla aktuální světová jednička Aryna Sabalenková po čtvrtečním postupu do finále Australian Open. „Má výraznou osobnost a umí bavit. Bylo by to cool.“

Nabízí se, že Williamsovou láká k návratu možná deblová spolupráce se starší sestrou Venus, která i ve 45 letech pořád objíždí turnaje. Na Australian Open sice vypadla v prvním kole, ale ukázala, že může být konkurenceschopná.

Dokázala by to samé její úspěšnější sestra? A dozvíme se to vůbec?

