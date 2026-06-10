Serena a Wimbledon? Williamsová o účasti přemýšlí a dodává: Ještě mám čas

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  8:33
Americká tenisová hvězda Serena Williamsová po úspěšném návratu po čtyřleté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Novinářům na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla.
Serena Williamsová se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V Londýně se...

Serena Williamsová se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V Londýně se vítězně představila ve čtyřhře. | foto: Reuters

Serena Williamsová (vpravo) se po čtyřech letech vrátila na tenisové kurty. V...
Serena Williamsová (vzadu) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...
Serena Williamsová (vpravo) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
12 fotografií

Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová v úterý s devatenáctiletou Victorií Mbokovou z Kanady v prvním kole čtyřhry porazily Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2. Pro vítězku 23 grandslamů šlo o první zápas po čtyřech letech.

Pokud by se rozhodla ve Wimbledonu startovat, jako sedminásobná šampionka a bývalá světová jednička by od pořadatelů jistě dostala divokou kartu.

Williamsová se po letech vrátila vítězně. Comeback zvládl i bouřlivák Kyrgios

„Už jsem to říkala, beru to postupně,“ uvedla Williamsová. „Pořád mám na rozhodnutí trochu času a od nich (organizátorů Wimbledonu) je skvělé, že mi ten prostor dopřáli,“ dodala vítězka 73 turnajů.

Po turnaji v Queen’s Clubu se Williamsová představí ve čtyřhře ještě v Berlíně příští týden. Wimbledon odstartuje 29. června.

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