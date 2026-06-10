Serena a Wimbledon? Williamsová o účasti přemýšlí a dodává: Ještě mám čas

Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová v úterý s devatenáctiletou Victorií Mbokovou z Kanady v prvním kole čtyřhry porazily Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2. Pro vítězku 23 grandslamů šlo o první zápas po čtyřech letech.
Pokud by se rozhodla ve Wimbledonu startovat, jako sedminásobná šampionka a bývalá světová jednička by od pořadatelů jistě dostala divokou kartu.
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„Už jsem to říkala, beru to postupně,“ uvedla Williamsová. „Pořád mám na rozhodnutí trochu času a od nich (organizátorů Wimbledonu) je skvělé, že mi ten prostor dopřáli,“ dodala vítězka 73 turnajů.
Po turnaji v Queen’s Clubu se Williamsová představí ve čtyřhře ještě v Berlíně příští týden. Wimbledon odstartuje 29. června.