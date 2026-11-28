Dvacetiletý Jódar získal Španělům úvodní bod v duelu s Cameronem Norriem. O jedenáct let staršího britského reprezentanta porazil za hodinu a půl 6:2, 7:5. Postup pak dokonal rozjetý Alcaraz. Sedminásobný grandslamový šampion, jenž před týdnem ovládl poprvé v kariéře i Turnaj mistrů, deklasoval v souboji týmových jedniček Arthura Feryho 6:2, 6:1.
„Je pro mě čest být ve finále. Tvrdě jsme bojovali, abychom se sem dostali,“ řekl v rozhovoru po utkání Alcaraz, který na kurtu strávil pouhých 72 minut. „Proti Itálii to nebude snadné, ale neděle bude skvělý a důležitý den,“ dodal bývalý první hráč světa, jemuž titul z týmové soutěže v působivé sbírce úspěchů chybí. Triumfem na Australian Open už letos zkompletoval kariérní Grand Slam.
Španělsko bude proti Itálii usilovat o celkově sedmý titul a první od roku 2019. Itálie bude hrát o pátou trofej, na premiérový úspěch z roku 1976 navázala hattrickem z let 2023-25.
Davis Cup v Boloni
Semifinále
Španělsko - Velká Británie 2:0