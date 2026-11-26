V úterním čtvrtfinále proti Kanadě zařídili vítězství 2:0 Lehečka a Tomáš Macháč, který překvapivě dostal přednost před Jakubem Menšíkem.
Proto se logicky nabízí otázka, jak bude česká sestava vypadat v pátek od 16:00 proti Itálii.
„Všichni kluci jsou k dispozici,“ uvedl Berdych neurčitě na čtvrtečním setkání s novináři přímo v Boloni. Jestli k Lehečkovi vybere světovou patnáctku Menšíka, nebo 59. hráče žebříčku Macháče, neprozradil z taktických důvodů.
„Usoudili jsme, že by nebylo úplně moudré to Italům odkrývat. Myslím si, že sami mají nějaké varianty, koho můžou nasadit, a kdyby už věděli, koho na ně pustíme, mohli bychom jim to ulehčit.“
Jak Berdych naznačil, domácí výběr má také o čem přemýšlet. Středeční čtvrtfinále s Koreou zvládl až po velkém boji 2:1, porážku přitom utrpěl jeho papírově nejlepší hráč, světová sedmička Flavio Cobolli. Kromě něj připadají v úvahu Luciano Darderi (21.), Lorenzo Musetti (27.), který byl proti Koreji dvojkou, a Matteo Berrettini (43.).
„Sice mají hráče z top 10, ale čtyřikrát za sebou prohrál. Berrettini v žebříčku není tak vysoko, nicméně jim už pár daviscupových zápasů vyhrál,“ ví Berdych. „Můžou i posunout na jedničku Musettiho, že by to stálo víc na něm, a chtěli by to odehrát přes naši dvojku.“
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Samozřejmě může rozhodovat i čtyřhra, do níž by za Čechy připadali v úvahu Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, nebo Menšík s Macháčem. Italové nejspíš znovu vsadí na Berrettiniho a desátého deblistu světa Vavassoriho.
Lehečka, momentálně čtrnáctý tenista pořadí ATP, očekává jako nejpravděpodobnější variantu, že se v singlovém souboji jedniček střetne s Cobollim. „Ale je to jen můj osobní tip. Opravdu netuším, co se děje v jejich týmu. Nevím, jak mají rozložené síly a kdo se jak cítí.“
Ať nastoupí kdokoliv, je jasné, že domácí budou mít v hledišti haly v areálu boloňského výstaviště bouřlivou podporu. Což ale Čechům příliš velké vrásky nedělá.
„Během kariéry už jsem to zažil několikrát. Samozřejmě to může být hodně nepříjemné, možná trochu nepřátelské. Fanoušci se nás mohou snažit rozhodit. Ale s tím vším musíme v Davis Cupu počítat,“ uvědomuje si Lehečka.
Italové v týmové soutěži útočí už na čtvrtý titul v řadě. Ale bez Jannika Sinnera, který tento týden podstoupil operaci kolene, jsou zranitelní, což ukázala i upracovaná čtvrtfinálová výhra nad Koreou 2:1.
„Docela se zapotili,“ všiml si Lehečka. „Samozřejmě je potřeba zmínit, že Korejci předvedli bravurní výkony a zasloužili si možná i vyhrát. Nicméně Italové pořád mají strašně silný tým. Bude to obrovská výzva. Víme, že domácí publikum je bude hnát dopředu.“
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Čechům může pomoct, že měli po čtvrtfinále dva volné dny, během kterých se mohli opět naplno připravit. V semifinále Davis Cupu se představí po dvanácti letech a kromě vidiny postupu do boje o titul je motivuje i fakt, že mohou Italům utnout dlouhotrvající vítěznou sérii.
„Už by asi stačilo,“ pousmál se Berdych při připomenutí, že soupeři útočí na čtvrtý titul z týmové soutěže za sebou.
„Budeme se maximálně snažit, abychom jim tu šňůru překazili. Myslím si, že jejich čtvrtfinálový zápas ukázal, že pokud nepřidají, tak si troufnu říct, že by misky vah mohly být i kapánek na naši stranu. Na druhou stranu je tu domácí prostředí a další věci, takže bych to úplně nepřeháněl. Když to ale vezmu jen z té tenisové stránky, tak by to mohlo být dobré.“