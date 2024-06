ONLINE: Sinner vs. Alcaraz. Semifinálový trhák, juniorka Samson je ve finále

Sinner se v posledním roce proměnil z tenisty širší světové špičky na generační talent, který je těžko k poražení. Stejná pověst už delší dobu provází Alcaraze.

ONLINE: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz Sledujeme v podrobné reportáži.

Ani jeden ze soupeřů však ještě nikdy nehrál v pařížském finále. Ital se na Roland Garros dostal nejdále do čtvrtfinále při své první účasti v roce 2020, Španěl loni nestačil v semifinále na Novaka Djokoviče. Právě Srbovo odstoupení před čtvrtfinále dvaadvacetiletému Sinnerovi v novém vydání žebříčku zajistí post světové jedničky.

Ten už zakusil i jeho o necelé dva roky mladší soupeř.

Vyrovnanou podívanou slibuje i vzájemná bilance 4:4. V posledním duelu slavil Alcaraz, který v semifinále březnové tisícovky v Miami uštědřil Italovi jednu z jeho pouhých dvou porážek v tomto roce. Jediný duel na antuce naopak ovládl před dvěma lety Sinner.

Španěl Carlos Alcaraz se natahuje pro míček během osmifinále Roland Garros.

„Všechno, co dělá, dělá perfektně,“ hodnotil Alcaraz svého protivníka, ale i kamaráda. „Momentálně je jednou z nejtěžších výzev, kterým můžeme v tenise čelit. Myslím, že je teď nejlepší na světě.“

Oba hráči v průběhu turnaje ztratili jediný set. Alcaraz ve druhém kole polevil ve třetí sadě proti Jesperu De Jongovi, Ital se zase nechal zaskočit v úvodu osmifinálového utkání s netradičně hrajícím Francouzem Corentinem Moutetem.

O natažení, nebo přerušení série

Paradoxně nejúspěšnějším na Roland Garros je ze semifinálové čtveřice ten žebříčkově nejníže postavený. Sedmý nasazený Ruud se do finále antukového svátku dostal loni i předloni. Nejprve byl nad jeho síly Rafael Nadal, posledně Djokovič, jehož letošní odstoupení Ruuda přímo posunulo do semifinále.

ONLINE: Alexander Zverev vs. Casper Ruud Začátek krátce po prvním klání, budeme sledovat podrobně.

V cestě za dalším finále mu stojí stejně jako loni Zverev, se kterým má vyrovnanou bilanci 2:2, přičemž poslední dva střety ovládl právě Nor.

Čtvrtý nasazený chce naopak protrhnout šňůru tří semifinálových neúspěchů v Paříži v řadě. Pokud by se mu to povedlo, dostal by se do prvního grandslamové finále od US Open 2020.

Německý tenista Alexander Zverev slaví zisk druhého setu ve čtvrtfinále Roland Garros.

„Určitě je to jeden z nejlepších hráčů na tomto povrchu. Abych měl šanci, musím hrát svůj nejlepší tenis. Klidně můžu jít znovu do pěti setů,“ hlásil odhodlaně Němec.

Oba už v průběhu turnaje pětisetová klání vybojovali. Ruud ve druhém kole s Alejandrem Davidovichem Fokinou, Zverev dokonce dvakrát, přičemž bitvu třetího kola proti Tallonu Griekspoorovi rozhodoval až závěrečný tiebreak.

Siniaková s Gauffovou o finále

Kateřina Siniaková s Coco Gauffovou svoji úspěšnou společnou premiéru dotáhly až do semifinále, ve kterém se střetnou s Američankami Caroline Dolehideovou a Desirae Krawcyzkovou.

Turnajem zatím nasazené pětky procházejí bez ztráty setu. Dosud hladký průběh Roland Garros dokumentuje i čtvrtfinálový triumf, kdy soupeřkám dovolily pouze dva gamy. Bude česko-americký pár dominovat i proti nasazeným osmičkám?

Samson ve finále dvouhry juniorek

Do finále juniorské dvouhry postoupila teprve šestnáctiletá Češka Samson. Pařížská antuka může být svědkem českého duelu o titul, ve druhém semifinále aktuálně hraje Tereza Valentová.

Samson, vítězka loňské juniorské čtyřhry ve Wimbledonu, porazila v pátečním semifinále 6:3, 5:7 a 6:4 čtrnáctiletou Američanku Kristinu Penickovou. Třetí nasazená česká tenistka ztratila druhou sadu z vedení 5:2, ale v rozhodujícím setu potvrdila roli favoritky. V grandslamovém finále dvouhry je poprvé.

V druhém česko-americkém semifinále je soupeřkou sedmnáctileté Valentové o rok mladší Tyra Caterina Grantová.

Ve finále juniorské dvouhry na Roland Garros byla naposledy před dvěma lety Lucie Havlíčková a získala titul.