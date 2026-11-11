Semifinále neřeším, hlásí rozjetá Nosková. Česká hvězda oznámila spojení s UNICEF

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  10:28
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Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková přijímá gratulaci od Coco Gauffové po jejich vzájemném utkání na...
Linda Nosková se soustředí na úder ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian...
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Její mentalitu asi nejlépe vystihují její slova hned po vítězství: „Už jsem postoupila? Výborně. Zatím je mi to jedno, protože mě čeká ještě jeden zápas.“ Linda Nosková zkrátka mezi ostatními vyčnívá svou silnou hlavou, která jí pomáhá i nyní na Turnaji mistryň. V úterý na něm porazila Coco Gauffovou dvakrát 6:3 a na prestižním tenisovém podniku už má jisté semifinále.

Předtím totiž zdolala i ukrajinskou náhradnici Martu Kosťukovou rovněž 2:0 na sety a ve skupině 1 jí tak momentálně patří první místo. V posledním duelu vyzve ve čtvrtek Američanku Jessicu Pegulaovou, se kterou má zatím pozitivní bilanci 3:1.

A pokud si udrží formu, kterou v Indian Wells dosud předvádí, vítězství by ji nemělo minout ani tentokrát.

„Linda se dokáže zkoncentrovat na správné momenty. Na to, jak je mladá, je strašně konzistentní,“ chválila Noskovou ve vysílání CANAL+ Sport bývalá tenistka Lucie Šafářová. „A mimo kurt si to hrozně užívá, má s sebou své kamarádky, dokáže si tým rozšířit o své blízké a je pro ni důležité, aby se udržovala takhle v pohodě.“

Fantastická Nosková smetla Gauffovou a na Turnaji mistryň má jisté semifinále!

Proti Gauffové byla mladá Češka velice v pohodě. Zatímco Američanka dělala někdy až laciné chyby, Nosková si počínala daleko lépe. Především s druhým servisem měla Gauffová problém, své soupeřce často nabídla fiftýn úplně zadarmo.

Ale rozhodně tím nesnižujme výkon Noskové.

„Viděli jsme, že Coco byla strašně pod tlakem. Linda hraje rychleji než ostatní, z toho pak vznikají chyby soupeřek,“ komentovala Šafářová. „Když je Linda takhle nastartovaná a solidní, tak je pro ostatní velmi těžké se s ní udržet.“

I letošní wimbledonská šampionka byla se svým druhým představením v Indian Wells spokojená. „Zápas byl z mé strany dobrý. Když jsem potřebovala, dokázala jsem si pomoct servisem,“ citoval ji web Tenisový svět.

Linda Nosková hraje bekhend ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková se natahuje po míči ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian...

„Formát je sice jiný než na normálním turnaji, ale hlavou jsem v tom stejně. Což je nejdůležitější.“

Před úterním duelem byla podle kurzů favoritkou světová čtyřka Gauffová, jenže zápas hned v prvním gamu začala ztrátou servisu. Nosková brejk urvala čistou hrou, a přesto že vzápětí sama o podání přišla, chytila tempo utkání mnohem lépe.

„Pomohlo mi, že jsem si před podáním dělala delší přestávky a dokázala jsem se pak lépe zkoncentrovat,“ pochvalovala si. „Coco je skvělá hráčka, snažila jsem se proto soustředit hlavně na svoje servírovací gamy a podařilo se mi to dotáhnout.“

Vyrovnala rovněž bilanci vzájemných zápasů na 2:2 a vyhrála i druhé letošní střetnutí s Gauffovou. Americkou vrstevnici porazila i v dubnu na antuce v Madridu, předtím s ní padla v roce 2023 v Cincinnati a také v Indian Wells, kde se koná letošní Turnaj mistryň.

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„Ze začátku pro mě Coco byla spíš neoblíbená soupeřka. Náš zápas tady se odehrál ještě na začátku mé kariéry a tehdy jsem se tu na kurtu moc dobře necítila. Hrálo se ve dne a americké publikum Coco hodně podporovalo,“ vzpomínala Nosková. „Nebyl to úplně nejpříjemnější zápas, ale už jsem na něj trochu zapomněla. Tehdy jsem ještě neměla tolik zkušeností.“

Teď už jich má světová osmička i přes mladý věk, příští týden oslaví 22. narozeniny, spoustu. A na Turnaji mistryň už má navíc jisté semifinále. Ale zvládá se věnovat i jiným věcem než jen tenisu, v listopadu se stala ambasadorkou organizace UNICEF.

„Promluvila jsem v jednom rozhovoru o svých plánech a zájmech a sami se mi na základě toho ozvali. Teď nás čeká první akce.“

Nejprve ale musí dokončit tu kalifornskou.

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