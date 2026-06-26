Semifinále mezi Muchovou a Ruseovou v Bad Homburgu přerušilo extrémní teplo

Vítězka se v sobotním finále střetne s Japonkou Naomi Ósakovou, která porazila Číňanku Wang Sin-jü 6:3, 6:3.
Devětadvacetiletá Muchová usiluje v generálce před Wimbledonem o letošní třetí finále. Zatímco v únoru získala na turnaji v Kataru druhý titul na okruhu WTA, v dubnu nestačila ve Stuttgartu na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Nasazená čtyřka Muchová může v Bad Homburgu navázat na předchozí triumfy nad Dánkou Clarou Tausonovou nebo jinou Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou.
Proti Ruseové, která vyřadila v úvodu jinou Češku Lindu Noskovou, získala první set v koncovce, poté co získala brejk v 10. gamu. Pak byl duel přerušen, v německém dějišti panují teploty kolem 38 stupňů Celsia.
Turnaj žen v Bad Homburgu
tráva, dotace 1 049 083 eur
Dvouhra - semifinále:
Malečková a Škoch si v Eastbourne zahrají o titul
Turnaj WTA v Eastbourne může mít české šampionky ve čtyřhře zásluhou Jesiky Malečkové a Miriam Škoch. V generálce na Wimbledon budou na trávě usilovat o druhý společný titul, v dubnu již vybojovaly trofej na antukovém podniku v Rouenu ve Francii.
Češky si finále zajistily po vítězství 7:6, 6:4 nad britsko-nizozemským párem Maia Lumsdenová, Isabelle Haverlagová. Posledními soupeřkami na cestě za trofejí jim budou nasazené jedničky Gabriela Dabrowská z Kanady a Brazilka Luisa Stefaniová.
O singlový titul si v sobotu zahrají turnajová dvojka Madison Keysová z USA a Němka Tatjana Mariaová.
Turnaj mužů a žen v Eastbourne
tráva
Ženy (dotace 499 000 dolarů):
Čtyřhra - semifinále:
Turnaj mužů v Palmě de Mallorca
tráva, dotace 612 620 eur
Dvouhra - semifinále:
Čtyřhra - semifinále: