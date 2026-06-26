Semifinále mezi Muchovou a Ruseovou v Bad Homburgu přerušilo extrémní teplo

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  17:13

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně | foto: Axel SchmidtReuters

Druhé semifinálové utkání na turnaji v Bad Homburgu mezi Karolínou Muchovou a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou bylo přerušeno kvůli extrémně vysokým teplotám. Česká tenistka vyhrála na trávě v Německu první set 6:4, pak šly soupeřky zhruba na hodinu a půl do šaten, než mohly pokračovat.

Vítězka se v sobotním finále střetne s Japonkou Naomi Ósakovou, která porazila Číňanku Wang Sin-jü 6:3, 6:3.

Devětadvacetiletá Muchová usiluje v generálce před Wimbledonem o letošní třetí finále. Zatímco v únoru získala na turnaji v Kataru druhý titul na okruhu WTA, v dubnu nestačila ve Stuttgartu na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Nasazená čtyřka Muchová může v Bad Homburgu navázat na předchozí triumfy nad Dánkou Clarou Tausonovou nebo jinou Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou.

Proti Ruseové, která vyřadila v úvodu jinou Češku Lindu Noskovou, získala první set v koncovce, poté co získala brejk v 10. gamu. Pak byl duel přerušen, v německém dějišti panují teploty kolem 38 stupňů Celsia.

Turnaj žen v Bad Homburgu

tráva, dotace 1 049 083 eur

Dvouhra - semifinále:
Ósakaová (6-Jap.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:3

Malečková a Škoch si v Eastbourne zahrají o titul

Turnaj WTA v Eastbourne může mít české šampionky ve čtyřhře zásluhou Jesiky Malečkové a Miriam Škoch. V generálce na Wimbledon budou na trávě usilovat o druhý společný titul, v dubnu již vybojovaly trofej na antukovém podniku v Rouenu ve Francii.

Češky si finále zajistily po vítězství 7:6, 6:4 nad britsko-nizozemským párem Maia Lumsdenová, Isabelle Haverlagová. Posledními soupeřkami na cestě za trofejí jim budou nasazené jedničky Gabriela Dabrowská z Kanady a Brazilka Luisa Stefaniová.

O singlový titul si v sobotu zahrají turnajová dvojka Madison Keysová z USA a Němka Tatjana Mariaová.

Turnaj mužů a žen v Eastbourne

tráva

Ženy (dotace 499 000 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Keysová (2-USA) - Marčinková (Chorv.) 6:1 skreč
Mariaová (Něm.) - Ostapenková (3-Lot.) 6:1, 1:2 skreč

Čtyřhra - semifinále:
Malečková, Škoch (ČR) - Lumsdenová, Haverlagová (Brit./Niz.) 7:6 (7:2), 6:4.

Turnaj mužů v Palmě de Mallorca

tráva, dotace 612 620 eur

Dvouhra - semifinále:
Quinn (USA) - Borges (Portug.) 6:1, 6:2

Čtyřhra - semifinále:
Olivetti, Arribage (4-Fr.) - Pavlásek, Rikl (ČR) 7:6 (7:2), 6:4

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ruseová vs. MuchováTenis - Dvouhra - semifinále - 26. 6. 2026:Ruseová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 2:4
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Svrčina vs. TienTenis - - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:00
  • 5.95
  • -
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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