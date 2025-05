S jeho odchodem do armády totiž nesouhlasila. „Mám jen jedno přání: znovu vidět svou ženu a požádat ji o odpuštění,“ svěřoval se Stachovskij v jednom z prvních rozhovorů po začátku války.

Nutno podotknout, že na frontu nemusel. Po konci singlové kariéry se plánoval soustředit na čtyřhru, s rodinou žil daleko za ukrajinskými hranicemi v Dubaji. Ale když se dozvěděl, že jeho rodnou zemi napadli Rusové, cítil potřebu pomoct.

I přes risk, že manželku Anfisu a tři malé děti už nikdy nemusí vidět.

Po více jak třech letech od ruské invaze teď pro francouzský deník L’Équipe promluvil o rozvodu.

„Nejsem šťastný, že moje manželství skončilo, rozhodnutí bránit svou zem ale nelituju,“ řekl. „Všechny tři mé děti žijí v zahraničí a vidím je jen velmi zřídka. Opustit Ukrajinu je těžké, vyžaduje to speciální povolení. Ale taková je situace,“ dodal.

Odejít z Ukrajiny ale přesto neplánuje. „Mým cílem je zůstat tu a být se svou zemí až do úplného konce. Všichni už jsou zvyklí, že každý den padají bomby, létají drony, umírají lidé. Pocit zranitelnosti je neustále přítomný. Všichni víme, že někdo zemře. Jen si povíme: Já to nebudu. Buď se rozhodnete dělat to, co je správné, a bránit to, co je dobré, nebo neuděláte nic.“

I na otázku, zda by byl ochotný za rodnou zemi položit život, odpovídá pragmaticky: „Samozřejmě. Jinak bych tu nebyl.“

Na Ukrajině patří do jednotky Alfa, která má na starosti nejnáročnější operace. Stachovskij jako jeden z posledních opouštěl Bachmut, když ho násilně zabrali Wágnerovci. „Míjeli jsme je tam. Zažil jsem věci, které asi moc vojáků nezažije,“ vyprávěl pro dokumentární sérii Linie.

„Viděl jsem tam všechna mrtvá těla. Je to strašné, Rusové střílejí, kam chtějí, vraždí civilisty. Není to válka proti armádě, je to válka proti národu. Mě život zatím šetří, protože jsem pořád tady.“

Pro české novináře na Ukrajině povídal i o momentech, kdy opouštěl rodinu. „Musel jsem odejít z bytu tak, aby si toho děti nevšimly. Alexovi tenkrát byly jen čtyři roky, vyběhl za mnou a ptal se: Tati, kam jdeš? Nikam, jen do garáže, hned se vrátím, odpověděl jsem. To bylo to nejtěžší, co jsem v životě musel udělat. Nevěděl jsem, do čeho jdu, jen jsem věděl, že se musím vrátit, protože jsem to slíbil synovi. To byl takový skok do temnoty.“

Od 27. února 2022 tak žije s pocitem viny.

„Lituju, že jsem opustil rodinu. Ale litoval bych, i kdybych zůstal doma. Byla to patová situace, neměl jsem šanci z toho vyjít správně. Lituju toho, že teď jsem tady, moje tři děti jsou doma a já nevím, kdy je uvidím. Ale kdybych byl doma a viděl, že můj stát zanikl, měl bych výčitky do konce života, že jsem tomu nezabránil,“ řekl pro DVTV.

Profesionální tenisový zápas hrál Stachovskij naposledy 11. ledna 2022, kdy neuspěl v kvalifikaci Australian Open. Po úvodním grandslamu sezony ukončil kariéru, ve které posbíral čtyři singlové tituly na okruhu ATP a v roce 2013 zaznamenal největší úspěch kariéry – ve Wimbledonu si vyšlápl na legendárního Rogera Federera.

„Neporazil bych ho, nebýt dvorců pod Lysou horou,“ vzpomínal před čtyřmi lety, když coby aktivní hráč vyrazil na challenger do Prahy.

Jak se ukrajinský tenista dostal na kurty pod Lysou horu, ptáte se?

ŠŤASTNÝ PÁD. Ukrajinský tenista Sergej Stachovskij slaví výhru nad Federerem ve 2. kole Wimbledonu.

Od třinácti let se sportovně vzdělával v akademii ve Frýdlantě nad Ostravicí. „Klub mi tam vytvořil takové podmínky, které jsem na Ukrajině nemohl mít. Takže jsem byl půl roku ve Frýdlantě a půl roku v Kyjevě.“

V Česku žil osm let, poté vystřídal Slovensko, Londýn, Dubaj a Budapešť.

Ani v krušných časech Stachovskij na milovaný sport nezanevřel. Ozval se mu třeba legendární Novak Djokovič, jehož zprávu zveřejnil na sociálních sítích. „Dej mi prosím vědět, kam můžu poslat finanční nebo jinou pomoc,“ napsal Srb.

Společně se Svitolinovou a její nadací pořádá Stachovskij tenisové akce pro děti a hendikepované na Ukrajině.

Nejvíce se ale věnuje bránění rodné země. A stejně jako jeho krajané doufá, že válečná zvěrstva brzy skončí.