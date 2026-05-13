Za neodevzdání vzorku jí hrozí až čtyřletý distanc. Antidopingové agentury si totiž dávají čím dál víc záležet a na podobných případech chtějí ukazovat, že porušení pravidel nechtějí tolerovat.
„Tenis je světový fenomén, jeho popularita velmi vysoká, prize money gigantické. To s sebou obecně nese jistou motivaci k užití zakázaných látek a z toho důvodu se hodně testuje,“ vysvětluje ředitel českého antidopingu Martin Čížek.
Čím dál víc se tak rozšiřují mimosoutěžní kontroly, a jednu právě Vondroušová odmítla loni v prosinci podstoupit.
Neodevzdání vzorku je snad to nejhorší, co sportovec může udělat.