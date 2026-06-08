Sedmnáctiletá Slovenka překvapila. V Hertogenboschi zdolala druhou nasazenou

Proti soupeřce z první třicítky pořadí WTA uspěla Pohánková poprvé. Loňská vítězka wimbledonské juniorky, která startuje v soutěži na divokou kartu, se v dalším kole utká s Polkou Magdou Linetteovou.
V mužské dvouhře svedli velkou bitvu Chorvat Marin Čilič s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Sedmatřicetiletý Čilič, bývalý vítěz US Open, vyhrál 6:7, 6:4, 7:5 po dvou hodinách a 43 minutách. Shapovalov utrpěl pátou porážku v řadě.
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Stejně dlouhou sérii nezdarů má na kontě Španělka Paula Badosaová. Bývalá světová dvojka podlehla na nizozemské trávě Ukrajince Darije Snigurové 1:6, 6:7.
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Dvouhra - 1. kolo:
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Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: