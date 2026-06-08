Sedmnáctiletá Slovenka překvapila. V Hertogenboschi zdolala druhou nasazenou

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  20:06
O velké překvapení se postarala v úvodním kole turnaje v nizozemském Hertogenboschi sedmnáctiletá slovenská tenistka Mia Pohánková. Až 280. hráčka světového žebříčku porazila druhou nasazenou Dánku Claru Tausonovou dvakrát 6:4.

Slovenská tenistka Mia Pohánková. | foto: Profimedia.cz

Proti soupeřce z první třicítky pořadí WTA uspěla Pohánková poprvé. Loňská vítězka wimbledonské juniorky, která startuje v soutěži na divokou kartu, se v dalším kole utká s Polkou Magdou Linetteovou.

V mužské dvouhře svedli velkou bitvu Chorvat Marin Čilič s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Sedmatřicetiletý Čilič, bývalý vítěz US Open, vyhrál 6:7, 6:4, 7:5 po dvou hodinách a 43 minutách. Shapovalov utrpěl pátou porážku v řadě.

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Stejně dlouhou sérii nezdarů má na kontě Španělka Paula Badosaová. Bývalá světová dvojka podlehla na nizozemské trávě Ukrajince Darije Snigurové 1:6, 6:7.

Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva)

Muži (dotace 723 435 eur)

Dvouhra - 1. kolo:
Humbert (5-Fr.) - E. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, Čilič (Chorv.) - Shapovalov (7-Kan.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5, Borges (Portug.) - Atmane (Fr.) 6:4, 6:4, Bonzi (Fr.) - Rottgering (Niz.) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 283 347 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:
Pohánková (SR) - Tausonová (2-Dán.) 6:4, 6:4, Mertensová (3-Belg.) - Andreescuová (Kan.) 6:1, 6:2, Montgomeryová (USA) - Kasatkinová (Austr.) 5:7, 6:0, 6:4, Snigurová (Ukr.) - Badosaová (Šp.) 6:1, 7:6 (7:2), P. Udvardyová (Maď.) - Alexandrovová (1-Rus.) 6:4, 7:6 (7:5), Linetteová (Pol.) - Birrellová (Austr.) 2:6, 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:
Sisková, Piterová (ČR/Pol.) - Kičenoková, Ninomijaová (Ukr./Jap.) 7:5, 6:4.

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