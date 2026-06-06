V sobotním finále na pařížské antuce smetla Sin-žan Sun z Číny 6:2 a 6:1. Předtím v semifinále zdolala Janu Kovačkovou, svou oddílovou kolegyni.
„Alisa žije od dvou let v Česku, odmalička chodí do našeho klubu, začínala ve čtyřech letech v tenisové školičce, kde se tenis naučila a vypracovala se postupně na současnou úroveň,“ sdělil médiím ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý. „Proto jsme ji maximálně podporovali a pomáhali při její snaze získat české občanství, což byl logický krok v jejím životě. Tato žádost je dnes již kompletně vyřízena.“
A pod českou vlajku „přestoupí“ coby čerstvá šampionka Roland Garros. V Paříži ještě startovala pod neutrálním statusem, který mají hráči a hráčky z Ruska a Běloruska od vojenské invaze na Ukrajinu.
„Jsem rád, že se Alise daří. Že je vynikající tenistka, která bude úspěšně reprezentovat zemi, kde odmala žije a v níž se naučila hrát tenis, byl jedním ze silných argumentů při komunikaci se státními orgány v procesu schvalování její žádosti,“ doplnil Malý.
Hráčka už splnila prakticky všechny formální náležitosti k získání českého občanství, vlastní písemné potvrzení a v polovině června má složit slib. Na Roland Garros plnila roli 12. nasazené, za celý turnaj ztratila jen dva sety. V ženském světovém žebříčku jí patří 309. pozice a bude tak 22. nejvýše postavenou Češkou.