Z Kordy je hit Roland Garros: o golfu, Nadalovi a sázce se Štěpánkem

Věčná škoda, že se tiskové konference na letošním Roland Garros konají jen virtuálně: bylo by působivé vidět, jak dokáže místnost zaplnit dvacetiletý nováček na scéně. Takto se ho reportéři NY Times, ESPN, Sky, Telegraphu a dalších významných médií vyptávali aspoň na dálku.

Na tajemství pařížského úspěchu, kde ve 3. kole rozdrtil Španěla Martíneze 6:4, 6:3, 6:1. Na otce i na sestry golfistky. Nechávali si od něj „vyspelovat“ jméno kondičního kouče Marka Všetíčka, který zásadně stojí za osvalením jeho postavy. Tlumočili mu, jak ho chválí slavný Jim Courier…

Sebastian Korda jim pak znovu popsal, jak ho k tenisu přivedl nevšední zážitek. Dlouho totiž hrál i hokej, pak ovšem s tátou vyrazil na US Open 2009 na noční duel, v němž zápolili jeho „starší brácha“ Radek Štěpánek s Novakem Djokovičem: „Narvaný centrkurt, ta nejvíc cool věc ze všech. Od té chvíle jsem věděl, že přesně tohle chci dělat. A zbytek je historie.“

O čem dalším Korda, první kvalifikant v grandslamovém osmifinále za posledních devět let, ještě na tiskové konferenci hovořil?

O sázce s trenéry: „Před turnajem jsme zašli v Praze na večeři na parník, já se koukal ven a říkám: Jestli se dostanu z kvalifikace a uhraju třetí kolo, tak tu řeku budete muset přeplavat, chlapi. Můj trenér, kondičák i Radek Štěpánek do toho šli na sto procent. Potřásli jsme si rukou - zajímavá sázka, už se nemůžu dočkat.“

O rivalitě s tátou Petrem: „On mě neuvěřitelně podporuje, naši jsou skvělí a nemůžu jim být vděčnější. Zároveň je mým cílem vyhrát za život dva grandslamy, protože táta vyhrál jeden. Pro to si jdu (úsměv).“

O soupeři pro další kolo: „Modlil jsem se, aby Rafa vyhrál! On je můj největší idol, jeden z důvodů, proč hraju tenis. Neuvěřitelný bojovník. Od něj se snažím vzít si mentalitu, že se za žádných okolností nesmíte vzdávat. Když jsem na kurtu, chci být jako on. Až si proti němu budu moci zahrát, budu ten nejšťastnější člověk na planetě.“

O pohodě na kurtu: „Získal jsem hodně sebedůvěry díky tomu, že vím, že se nemusím strachovat o své tělo, s trenérem (Markem Všetíčkem) jsme na tom opravdu tvrdě pracovali. Snažím se tělo budovat postupně, cihlu po cihle. To se mi teď daří a pak se můžu na kurtu věnovat jen tomu, abych byl herně lepší než soupeř.“

O postupu do 4. kola: „Možná je to i tím, že mám jako kvalifikant za sebou pár zápasů navíc, cítím herní sebevědomí. Tolik jich má totiž za sebou z účastníků hlavní soutěže poslední dobou málokdo, leda že by před Paříži došel hodně daleko v Římě či v Hamburku. Tohle je nejspíš klíčová věc.“

O tenisovém talentu sester: „Jessica se jako mladší hrozně nerada potila, proto pro ni tenis nebyl ideální sport - a pak se zamilovala do golfu, takže mladší Nelly chtěla být jako ona. Ale obě by byly úžasné tenistky, když jsou na kurtu, mají opravdu krásné údery. Určitě by jim to šlo. A já a golf? Hraju ho celý život, mám handicap asi dva nebo tři. My jsme v rodině všichni dost slušní golfisti.“