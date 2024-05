Korda o kouči Štěpánkovi i sestře, jež vládne golfu: Opravdová válečnice

„Radka znám celý život. Můj táta ho trénoval nějakých 15 let, takže je jako má rodina. Zná mě líp než kdokoli jiný,“ pochvaloval si třiadvacetiletý Korda spolupráci s někdejším výtečným tenistou po svém čtvrtečním postupu do třetího kola Roland Garros.

„Měli jsme smůlu, že jsem se teď dlouho potýkal se zraněním zápěstí, ale už snad přešlo, takže můžeme zase pracovat. Rozhodně jdeme správným směrem. Snad budeme mít brzo lepší výsledky.“

Talentovaný mladík sice ve světovém žebříčku okupuje solidní 28. příčku, nicméně od letošního Australian Open, kde došel do třetího kola, vyhrál více než jeden zápas pouze na jediném z devíti turnajů.

V Paříži ale zatím vítězí: vyřadil Francouze Mayota i Korejce Kwona.

„Těžké utkání, hlavně vzhledem ke zpoždění kvůli dešti,“ hodnotil duel se soupeřem z Asie, který odstartoval ve středu, ale dokončil až o den později. „Měl jsem spoustu času o zápase přemýšlet, z čehož pramenilo hodně nervů.“

Nakonec měl ale štěstí, byl jedním z mála, kdo své čtvrteční povinnosti stihl vyřídit ještě před odpolední dvouapůlhodinovou pauzou.

V pátečním třetím kole už se o déšť nebude muset starat, nastoupí totiž na centrálním kurtu, který disponuje zatahovací střechou. O to víc se ale bude muset činit s raketou, vyzve třetího hráče žebříčku Španěla Carlose Alcaraze.

„Je jedním z nejlepších antukářů posledních let, takže to samozřejmě bude velmi těžké,“ uvědomuje si před bitvou, která začne kolem čtvrt na devět večer. „Hráli jsme spolu tady už před dvěma lety, taky ve třetím kole. Bude to zábavná zkušenost, snad předvedu dobrý tenis.“

Inspirovat ho může o dva roky starší sestra Nelly, která v letošní sezoně dominuje ženskému golfu. Vyhrála šest ze sedmi podniků, na nichž startovala, a s přehledem drží první místo globálního pořadí.

Sebastian Korda se sestrami Nelly (vpravo) a Jessikou:

„Pokaždé, co si vedla dobře, tak jsem zrovna byl na vlastním turnaji, takže jsem měl příležitost sledovat ji,“ prozradil s úsměvem Korda.

„Ale vždycky jen posledních pár jamek, protože dívat se na ni celou dobu nezvládám, je to pro mě nervy drásající. Každopádně Nelly je opravdová válečnice, pro výhru by udělala všechno. Dívat se na ni, jak teď hraje, je velmi inspirující.“

Korda junior se tak v Paříži pokusí získat další vyznamenání do rodinného klanu. Přičemž laťku má od otce a sester Nelly a Jessiky, rovněž golfistky, nastavenou pořádně vysoko.