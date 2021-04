Kometa Korda. Hlásí se k českému tenisu, soupeřům připomíná Berdycha

Před uměním mladého talentu s českými kořeny se v Miami museli sklonit světová sedmnáctka Fognini, senzační semifinalista Australian Open Karacev a v osmifinále také devátý hráč světa Schwartzman.

Co jméno, to tenisový pojem, Korda tak nezadržitelně proniká do stejných sfér, v jakých se pohybují tito borci. „Každé vítězství je dobré, ale já vždy skloním hlavu a pokračuji v práci,“ pravil pokorně po výhře nad drobným Argentincem.

Sám Schwartzman svému přemožiteli vysekl poklonu, když jej přirovnal k Tomáši Berdychovi: „Vidím na něm hodně podobných věcí, proti Tomášovi jsem dřív hrával, teď proti Sebastianovi jsem se cítil stejně. Hraje velmi tvrdě, má velmi dobrý timing, dobrý servis a dobré pohyby.“

„Je hustý, že mě porovnávají s takovým hráčem,“ váží si Korda. „Tomáš byl neuvěřitelný tenista, jakou měl sílu… A hodně tlačil na Velkou trojku. Dostal se do grandslamového finále, a přitom musel v nejlepších letech bojoval s Velkou trojkou. Dál budu pokračovat v tvrdé práci a jednoho dne snad budu jak on.“



I tato slova dokládají, že Korda českou stopu nezapírá, naopak se k ní hlásí. A při svém tažení podnikem v Miami na spojení se zemí svých rodičů přirozeně dostával otázky.

„Z tak malého státu přišlo hodně skvělých hráčů,“ rozhovořil se. „Hodně velkých chlápků, kteří trefují údery čistě a naplocho a snaží se do toho chodit. Myslím hlavně Tomáše Berdycha, který do míče opravdu mlátil. Pak ale máte někoho úplně jiného jako Radka Štěpánka, který chodil na síť a snažil se vás zaskočit různými způsoby. Dál jsou tu můj táta a Ivan Lendl.“

Nejlepší tým, jaký můžete mít

Není náhoda, že Korda svým stylem zapadá právě do této školy. Vždyť tři ze čtyř jeho největších mentorů sbírali úspěchy v barvách Česka či Československa.



Otec Petr, šampion grandslamového Australian Open 1998 a tehdejší světová dvojka, má v týmu talentovaného syna největší slovo.

„Snažím se ho poslouchat, jak jen to jde,“ prozrazuje Korda junior. „Způsob, jakým pracujeme, je pro mě tím správným, ale někomu jinému třeba nemusí sedět. Ale mně se líbí, jak táta věci dělá a jak přemýšlí.“

Oporu nachází také u matky, bývalé 26. tenistky žebříčku WTA. „Mamka se vždycky snažila, abych se pohyboval hladce, nedělal žádný hluk a kurtem tak nějak proplouval.“



Na vzestup 20letého Američana dohlíží rovněž Radek Štěpánek, český daviscupový dříč a bývalá světová osmička. „Je jako můj brácha, jsme pořád v kontaktu,“ charakterizuje Korda jejich vzájemný vztah.

Loni před Roland Garros, kde postupem do osmifinále poprvé prorazil v dospělém tenise, strávil deset dní v Praze právě u Štěpánka, který se mu snažil vštípit své postřehy.

„Sebíka provázejí stejní lidé jako donedávna mě. Když přijede, denně jsem s ním na kurtu. Jeho táta ví, že mu předávám to, co on kdysi předával mně. Ví, že mu neříkám blbosti,“ vylíčil spolupráci Štěpánek.

Posledním Kordovým průvodcem po trnité tenisové cestě pak není nikdo menší než Andre Agassi, osminásobný grandslamový vítěz.

„Mám kolem sebe jeden z nejlepších týmů. Tak zkušený a moudrý. Nemyslím si, že vůbec můžete mít lepší tým,“ pochvaluje si mladý tenista. „Prochází kolem mě hodně zkušeností a znalostí, takže se snažím mít nastražené uši a něco si z toho vzít.“

Výsledky z posledních měsíců dokládají, že jejich rady úspěšně přijímá.



Při svém prvním startu v sezoně 2021 dokráčel Korda až do finále podniku ATP 250 v Delray Beach, následně ovládl challenger ve francouzském Quimperu, odměnou mu byl posun na 87. místo žebříčku.

Na Masters v Miami se jeho tažení zadrhlo až ve čtvrtfinále, kde jej zastavil osmý hráč světa Rubljov po těsných setech 5:7 a 6:7.

I rozjetému Rusovi, jednomu z nejlepších hráčů uplynulého roku, Korda zatápěl: „Tento týden mi ukázal, že můžu držet krok a hrát i s těmi největšími tenisovými jmény.“