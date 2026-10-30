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Tenisové zvíře vzbudil Berdych. Wawrinkův příběh trefně ukončila česká tečka

Karel Knap
  10:47
Stan Wawrinka se v Basileji loučí s tenisovou dráhou.

Stan Wawrinka se v Basileji loučí s tenisovou dráhou. | foto: CLAUDIO THOMAAP

Stan Wawrinka po svém posledním zápase na Australian Open pózuje s rodiči...
Švýcar Stan Wawrinka na turnaji v Basileji ukončil kariéru.
Švýcarský tenista Stan Wawrinka v utkání s Jiřím Lehečkou.
Švýcarský tenista Stan Wawrinka v utkání s Jiřím Lehečkou.
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Jako by tenisovému mistrovi Stanu Wawrinkovi byl souzen poslední soutěžní mač právě s Jiřím Lehečkou. Předkové švýcarského šampiona žili na Náchodsku. Řadu strhujících bitev svedl s Radkem Štěpánkem a především s Tomášem Berdychem. Vazby na zdejší kraje a našince ho provázely v celé kariéře.

Úterní porážka na podniku v Basileji oprášila řadu vzpomínek na činy trojnásobného grandslamového vítěze. Na jeho báječný jednoručný bekhend i ochotu trpět na dvorci jako zvíře.

„Stanimal“ ve vyprodané hale podlehl českému sokovi 5:7, 6:7, sklidil ovace obecenstva, s úctou o něm mluvil i Lehečka.

Tečku za Wawrinkovým sportovním příběhem udělal čtyřiadvacetiletý chlapík, jehož dříve trénoval právě Berdych.

Manažera mu dělá Michal Hrdlička, s jehož manželkou Karolínou Plíškovou kdysi Wawrinka sdílel kouče Daniho Vallverdúa.

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Hrdlička v srpnu 2020 pořádal v Praze dva podniky nižší kategorie challenger, na nichž se Wawrinka ke svému povolání vrátil po přestávce způsobené koronavirem.

Na tiskovce na hotelové terase na břehu Vltavy vyprávěl, kterak jako malý kluk s rodiči a sourozenci marně hledal kdesi v Československu dům, ve kterém kdysi bydleli jeho příbuzní.

Broumovský historik Karel Franze vypátral, že se Wawrinkův pradědeček Anton narodil na jaře 1891 ve Šluknově.

Po první světové válce se s chotí Gertrudou přestěhoval do Jetřichova, kde coby chemik pracoval v barvírně příze a kde přišly na svět jejich děti. V roce 1949 se rodina z oblasti Sudet odstěhovala do Německa.

Tenisový bourák možná podrobné dějiny svého rodu nezná, česká pouta si však uvědomuje. A přirozeně velmi dobře ví, jak si na kurtu vedl v zápasech s Lehečkovými krajany.

Krajně nepříjemné zážitky má v paměti uchované z daviscupových klání v Praze a Ženevě v letech 2007 a 2013.

Nejprve při porážce 2:3 v baráži podlehl v obou singlech Berdychovi i Štěpánkovi.

Švýcarský tenista Stan Wawrinka před turnaji v Praze.

O šest roků později musel snést další palčivou prohru 2:3. V úvodu sice zdolal Lukáše Rosola, načež ovšem s Marcem Chiudinellim padli v deblovém thrilleru, který trval rekordních sedm hodin a dvě minuty: 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 22:24.

Kdo utkání sledoval, patrně stále má před očima scény naděje a zmaru i vyčerpané hrdiny. Pár Rosol, Berdych proměnil třináctý mečbol.

„To bylo něco výjimečného až bláznivého,“ vybavil si Wawrinka. „Ke konci jsme podle pravidel neměli povolenou pauzu na záchod, takže jsme museli vyběhnout při výměně stran a bleskově se vrátit.“

V neděli pak Wawrinku přemohl Berdych 6:3, 6:4, 3:6, 7:6, Češi zamířili k obhajobě poháru a Švýcarsko bylo vyřazeno.

„Pro mě to byl důležitý moment. Vyhecoval mě, abych se zlepšil,“ poznamenal Wawrinka.

Pestrá česká pouta. Co váže Wawrinku ke Kodešovi, Jetřichovu nebo Bakalovi?

S koučem Magnusem Normanem podstoupil brutální dril, během něhož do sebe napumpoval spoustu fyzických i duševních sil.

V dalších sedmnácti střetnutích s českými protivníky sedmnáctkrát zvítězil. Šestkrát skolil Berdycha, třikrát Štěpánka, pětkrát Rosola...

Až v říjnu 2023 jej ve Stockholmu zastavil Tomáš Macháč.

Podstatnější než odplata českým tenistům však pro Wawrinku byly trofeje z Australian Open 2014, Roland Garros 2015 a US Open 2016, posbírané po daviscupovém nezdaru. Jeho úspěch umocňuje fakt, že jej vybojoval v éře tří králů Federera, Nadala a Djokoviče.

Stan Wawrinka po svém posledním zápase na Australian Open pózuje s rodiči Wolframem a Isabelle.
Švýcar Stan Wawrinka na turnaji v Basileji ukončil kariéru.
Švýcarský tenista Stan Wawrinka v utkání s Jiřím Lehečkou.
Švýcarský tenista Stan Wawrinka v utkání s Jiřím Lehečkou.
Stan Wawrinka po svém posledním zápase na Australian Open pózuje s týmem.
82 fotografií

První titul vydřel v Melbourne, kde v semifinále přetlačil Berdycha, jehož trenér Tomáš Krupa tvrdí, že právě tam měl jeho svěřenec nejblíž k vytouženému grandslamovému triumfu.

Laver Arena se tenkrát chvěla napětím. Berdych ale ani jednou nedokázal Wawrinku brejknout. „Největší problém je, že Stan začal před rokem pořádně makat, což do té doby nedělal,“ pravil Krupa.

Galeje se Wawrinkovi bohatě vyplatily. Na svou kariéru smí být náležitě hrdý. A v dohledné době může očekávat pozvánku do Tenisové síně slávy.

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