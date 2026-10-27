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Sbohem, Stane! Lehečka v Basileji porazil Wawrinku, Švýcarovi ukončil kariéru

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  23:24aktualizováno  23:31

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Jiří Lehečka v duelu se Stanem Wawrinkou. | foto: AP

Jiří Lehečka ukončil profesionální kariéru trojnásobnému grandslamovému šampionovi Stanu Wawrinkovi. Jednačtyřicetiletý Švýcar podlehl před vyprodaným hledištěm na rozlučkovém turnaji v Basileji, kde startoval na divokou kartu, osmému nasazenému českému tenistovi v prvním kole 5:7, 6:7.

Wawrinka už před sezonou ohlásil, že letos kariéru uzavře, a jako poslední soutěžní akci si vybral právě domácí podnik v Basileji, který nikdy nevyhrál. Definitivní tečku za úspěšnou kariérou, během níž vystoupal na třetí místo světového žebříčku, udělá v prosinci na exhibici v Ženevě, kde v roce 2017 slavil poslední titul na okruhu ATP.

Pořadatelé v Basileji připravili Wawrinkovi první poctu už v pondělí v den zahájení turnaje. Při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnila například i bývalá světová jednička Martina Hingisová, mu fanoušci vzdali hold ovacemi ve stoje. A i tentokrát se s ním dojatí diváci loučili bouřlivým potleskem.

Švýcarský tenista Stan Wawrinka v utkání s Jiřím Lehečkou.
Švýcarský tenista Stan Wawrinka v utkání s Jiřím Lehečkou.

Rodák z Lausanne má ve sbírce 16 titulů ve dvouhře a tři ve čtyřhře. V éře „Velké trojky“, kdy světovému tenisu vládli Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, získal i tři grandslamové trofeje. V roce 2014 ovládl Australian Open, o rok později přidal výhru na Roland Garros a další rok poté vyhrál US Open. Spolu s hvězdným krajanem Federerem vybojovali pro Švýcarsko deblové zlato na olympijských hrách v Pekingu 2008.

Tenisový turnaj mužů v Basileji

Tvrdý povrch, dotace 2 584 155 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Lehečka (8-ČR) - Wawrinka (Švýc.) 7:5, 7:6 (7:2)

Dvouhra - 1. kolo 27. 10. 2026 21:10
Stan Wawrinka : Jiří Lehečka 5:7, 6:7 (5:7, 6:7 (2))

Rozhodčí: Marijana Veljovič

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