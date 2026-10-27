Sbohem, Stane! Lehečka v Basileji porazil Wawrinku, Švýcarovi ukončil kariéru

Wawrinka už před sezonou ohlásil, že letos kariéru uzavře, a jako poslední soutěžní akci si vybral právě domácí podnik v Basileji, který nikdy nevyhrál. Definitivní tečku za úspěšnou kariérou, během níž vystoupal na třetí místo světového žebříčku, udělá v prosinci na exhibici v Ženevě, kde v roce 2017 slavil poslední titul na okruhu ATP.
Pořadatelé v Basileji připravili Wawrinkovi první poctu už v pondělí v den zahájení turnaje. Při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnila například i bývalá světová jednička Martina Hingisová, mu fanoušci vzdali hold ovacemi ve stoje. A i tentokrát se s ním dojatí diváci loučili bouřlivým potleskem.
Rodák z Lausanne má ve sbírce 16 titulů ve dvouhře a tři ve čtyřhře. V éře „Velké trojky“, kdy světovému tenisu vládli Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, získal i tři grandslamové trofeje. V roce 2014 ovládl Australian Open, o rok později přidal výhru na Roland Garros a další rok poté vyhrál US Open. Spolu s hvězdným krajanem Federerem vybojovali pro Švýcarsko deblové zlato na olympijských hrách v Pekingu 2008.
Tenisový turnaj mužů v Basileji
Tvrdý povrch, dotace 2 584 155 eur
Dvouhra - 1. kolo:
Rozhodčí: Marijana Veljovič