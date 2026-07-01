Saúdská Arábie už ne. WTA nově přesouvá tenisový Turnaj mistryň do Indian Wells

Autor: ,
  19:07

Timea Babosová a Luisa Stefaniová na Turnaji mistryň | foto: Hamad I MohammedReuters

Tenisový Turnaj mistryň už se nebude hrát v Rijádu, který akci hostil v minulých dvou letech. WTA přesunula závěrečný podnik sezony do Indian Wells.

Kvůli pořádání prestižního turnaje v Saúdské Arábii čelila WTA kritice. Mimo jiné tenisové legendy Martina Navrátilová a Chris Evertová poukazovaly na porušování lidských práv v zemi. V roce 2024 po konci Turnaje mistryň v Cancúnu ho chtěl přivést do Česka promotér Tomáše Petera, ale u WTA vyhrála finančně lukrativní nabídka z Rijádu. Tříletou smlouvu na popud tenisové asociace nedodrží.

Indian Wells hostí v březnu tradiční BNP Paribas Open pro muže i ženy. Nyní se v Kalifornii představí i nejlepších osm tenistek a deblových párů sezony. Turnaj mistryň je naplánován na 8. až 15. listopadu.

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„Indian Wells Tennis Garden nabízí pro WTA Finals výjimečné prostředí. Od prvotřídního zázemí, po velkou fanouškovskou základnu a schopnost zorganizovat velkou tenisovou akci,“ uvedla předsedkyně WTA Valerie Camillová.

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