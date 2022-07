V šestnácti zná ve finále jen vítězství. Bejlek teď vyhlíží cestu za oceán

Z období mezi květnem a červencem má hráčka Prostějova na kontě tři tituly z turnajů ITF, jeden titul v juniorské čtyřhře na grandslamovém Roland Garros v Paříži a před sebou cestu do Ameriky, kde se v srpnu představí v kvalifikaci na US Open.

Na nižším okruhu ITF se šestnáctiletá hráčka Prostějova může pyšnit unikátní bilancí. Vyhrála všechna tři finále, do nichž nastoupila, a drží si tak stoprocentní bilanci. Naposled vyhrála o víkendu ITS Cup v Olomouci.

„Ve finále si díky výhrám věřím víc a cítím se v nich líp než v běžných zápasech. Užívám si to a podle toho to i vypadá,“ přiznává dcera bývalého fotbalového rozhodčího, která na konci minulého roku pomohla Prostějovu k prvenství v extralize družstev.

Sezonu bere jako průlom mezi dospělé. Už první grandslam roku v Austrálii kvůli tomu vynechala a raději než na juniorku jela na menší seniorské turnaje. Na French Open si juniorku zahrála a byl z toho deblový titul, ve Wimbledonu pak už nastoupila do kvalifikace dospělých. Ta se hraje v Roehamptonu, a ne v hlavním areálu, avšak bílé oblečení a slavnostní atmosféra už k ní patří.

Sára Bejlek na turnaji v České Lípě

„Dozvěděla jsem se na poslední chvíli, že tam pojedu, nestihla jsem se na to ani tak psychicky naladit, a trvalo to krátce, jen jedno kolo. I tak to bylo krásné. Přesto musím říct, že z Roland Garros jsem měla ještě trochu větší zážitek,“ ohlíží se Bejlek, aktuálně 196. tenistka světa.

Na Wimbledon dorazila z antuky v České Lípě, kde turnaj vyhrála, a z Londýna spěchala zase na antuku. V nizozemském Amstelveenu z toho bylo semifinále, v Olomouci další triumf.

„Přechod z antuky na trávu trvá celkem dlouho, ale nějak jsem se s ním srovnala. Nemyslím si, že to bude něco špatného. A zpátky? To bylo letos celkem v pohodě. Na trávě jsem nestrávila moc času, nestihla jsem si od antuky odvyknout,“ bilancuje s úsměvem.

Kromě střídání povrchů poznává, že snadné není jen tituly vyhrávat, ale také následně vstupovat do dalších turnajů. „Jít po vyhraném finále na běžné první kolo je pro tenistu to nejhorší, co může být,“ říká Bejlek otevřeně. Posun na žebříčku jí zaručuje místenku do kvalifikace dospělých na poslední grandslam roku, US Open v New Yorku. Před ním Bejlek odehraje ještě turnaj v Bronxu.

„Těším se strašně moc, ještě jsem v Americe turnaj nehrála. Doufám, že předvedu co nejlepší výkony,“ vyhlíží cestu za oceán. Po dospělé kvalifikaci ji pak zřejmě čeká hlavní turnaj v juniorské kategorii. „Chci sebrat zkušenosti a také se ukázat, aby se na túře víc vědělo, že se mnou žádný zápas není jednoduchý. Ukázat, kdo vlastně jsem,“ přeje si.