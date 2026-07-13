Bejlek úspěšně zahájila turnaj v Aténách, poradila si se Slovenkou Morvayovou

Dvacetiletá Bejlek umožnila o pět let starší soupeřce a úspěšné kvalifikantce získat první hru až na začátku druhé sady, do které vstoupila ztrátou podání. Hned se jí povedl rebreak, ale vlastní servis ji zradil ještě dvakrát a prohrávala 1:4.
Kompletní tenisové výsledky
Českou hráčku, jíž patří 42. místo ve světovém žebříčku, to ale nezlomilo a od stavu 3:5 už nedovolila soupeřce z konce třetí stovky pořadí ani game.
Vyhrála i druhý vzájemný zápas. S osmnáctiletou Taggerovou, 84. hráčkou světa, se utká poprvé.
Tenisový turnaj žen v Aténách
tvrdý povrch, dotace 246 388 eur
Dvouhra - 1. kolo: