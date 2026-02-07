Fantastický úspěch tenistky Bejlek! V Abú Zabí došla z kvalifikace až k titulu

Za osm dní vyhrála sedm zápasů, což ji vystřelilo k dosud životnímu úspěchu. Dvacetiletá česká tenistka Sára Bejlek senzačně ovládla turnaj kategorie WTA 500 v Abú Zabí, ve finále udolala světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou 7:6 a 6:1. Díky prvnímu titulu z okruhu WTA v kariéře vystřelí v pořadí ze 101. místa až na 38.
Sára Bejlek ve finále turnaje v Abú Zabí. | foto: Reuters

Právě kvůli vysokému žebříčku, s nímž do turnaje vstupovala, musela Bejlek začít v kvalifikaci. A nastartovala se v ní k parádnímu tažení.

V hlavní soutěži zdolala mimo jiné někdejší grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou, v semifinále přemohla světovou šestnáctku Claru Tausonovou a vyšlápla si i na nasazenou dvojku Alexandrovovou.

Sára Bejlek se opírá do úderu ve finále turnaje v Abú Zabí.

Pouhých 157 centimetrů vysoká tenistka, která finále odehrála s obvázaným pravým lýtkem, po triumfu poděkovala svému týmu. „Díky, že jste tu se mnou byli a každý den mě podporovali. Zvlášť děkuju mému fyzioterapeutovi a kondičnímu trenérovi a jeho rodině, kteří mi tu dodávali energii každý den a pomohli mi přežít.“

Na hráčce TK Sparta Praha vůbec nebylo patrné, že hrála své premiérové finále na elitním okruhu. V prvním setu vedla 3:1 a za stavu 6:5 měla při podání soupeřky dva setboly.

Sice je nevyužila a nakonec musela bojovat ve zkrácené hře, v ní ale otočila skóre z 2:4 na 7:5 a ujala se vedení.

A ve druhé sadě už dominovala. Favorizovanou Rusku, která dlouhodobě žije v Česku, brejkla hned v prvním gamu a poté ještě dvakrát. Proměnila hned první mečbol po soupeřčině bekhendu do sítě.

Turnaj žen v Abú Zabí

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - finále:
Bejlek (ČR) - Alexandrovová (2-Rus.) 7:6 (7:5), 6:1

Pár Detiuc, Santamariová vyhrál debla v Ostravě

Česká tenistka Anastasia Detiuc získala na turnaji v Ostravě druhý titul ve čtyřhře na okruhu WTA. S Američankou Sabrinou Santamariaovou porazily ve finále domácí dvojici Lucie Havlíčková, Dominika Šalková 6:4, 7:6.

Sedmadvacetiletá rodačka z Moldavska Detiuc poprvé na deblovou trofej dosáhla v říjnu roku 2022 v Parmě, tehdy byla její spoluhráčkou Miriam Kolodziejová (nyní Škoch). V sobotu společně se Santamariaovou v Ostravar Areně otočily proti Češkám první set ze stavu 0:2 a druhý získaly v tie-breaku 7:4.

Ve finále dvouhry se střetnou Britka Katie Boulterová a Němka Tamara Korpatschová.

Turnaj žen v Ostravě

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Čtyřhra - finále:
Detiuc, Santamariaová (4-ČR/USA) - Havlíčková, Šalková (ČR) 6:4, 7:6 (7:4).

