Čím přesně jste favorizované sokyni utkání znechutila?

Asi svým standardem a hrou celkově. Myslím, že pro ni nejsem úplně nejlepší soupeřka, obě totiž hodně běháme. Šla jsem do zápasu s tím, že bude fyzicky náročný, a zvládla jsem ho o dost lépe.

Už vám leželo v hlavě, že jste na grandslamu pětkrát za sebou vypadla v prvním kole?

Když jsem ho nezvládla ani letos v Austrálii, tak mi trenér řekl, že když to nikdy nezlomím, tak budu aspoň v něčem slavná. Ale jsem ráda, že jsem to teď dokázala.

Přitom ve druhém kole kvalifikace jste čelila třem mečbolům. Uvolnila jste se potom?

Byla jsem jednou nohou v hrobě, no. Možná oběma. Nevím, jestli jsem se tím uvolnila, ale kdybych těch pár míčků nezvládla, tak tady teď nesedím. Takže možná i jo. Ale vzhledem k tomu, že jsem to utkání vybojovala, tak jsem ráda, že tu jsem.

Moc v euforii nevypadáte. Jak premiérovou grandslamovou výhru prožíváte?

Asi by to měla být velká emoční bomba, ale beru to prostě jako vítězství. Porazila jsem výbornou hráčku, ale asi nemám důvod být z toho úplně unesená. V tenise bych chtěla dokázat víc než jen uhrát kolo na grandslamu.

Přesto to pro vás musí být velký impuls.

Ano. Znamená to, že mohu hrát s těmi nejlepšími, což je výborné. Ale další zápas klidně může být jiný a já jsem si toho vědoma. Budu se snažit i dál předvádět to nejlepší, co umím. A uvidíme.

Současný tenis je založený na dělovém servisu, který se snáze provádí vyšším hráčkám. Musíte hledat jiné cesty, jak se prosadit?

Hraju jinak než obrovitánské holky. Taková Paoliniová taky není úplně vysoká a ostatní proti ní hrají nerady. A myslím, že se mnou to mají podobné. Jsem houževnatá hráčka a není úplně lehké mě porazit. Mám i nějaké nevýhody, ale taky výhody. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších kolech, ale neřekla bych, že moje výška je úplně nevýhoda.