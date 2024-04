První velká výhra odškrtnutá. A teď jen ukecat trenéra, smála se Bejlek

„Mám smíšené pocity. Samozřejmě jsem strašně ráda, že jsem utkání vyhrála, ale udělala jsem v něm hodně zbytečných chyb,“ hodnotila Bejlek zápas v rozhovoru pro iDNES.cz.

I přes mírné pochyby však hovořila v dobrém rozmaru. Těšila se totiž na chvíli, až bude moc poškádlit svého trenéra Jakuba Kahouna. „Ráno jsme totiž uzavřeli takovou sázku.“

Jakou?

No. Jsem příští týden přihlášená na další turnaj. Jenže strašně moc se mi na něj nechce. (smích) A trenér říkal, že když dneska vyhraju, tak to u něj možná ukecám, protože přesun by byl samozřejmě hrozně komplikovaný a náročný. Pak mám v plánu jet až do Říma a uvidím, jestli ještě něco vmáčkneme před Roland Garros.

Teď jste před něj vměstnala první výhru na tak velkém podniku.

Je to pro mě dost cenné. Vyhrála jsem na tisícovce a ještě jsem dokázala zápas otočit.

Co jste si řekla po prvním prohraném setu?

Asi nic konkrétního. Jen jsem cítila, že dělám spoustu nevynucených chyb. Rozhodovaly maličkosti a ty bohužel hrály proti mně, soupeřka nebyla zas o tolik lepší. Spíš já jsem byla moc zbrklá. Snažila jsem se proto v dalších setech zpomalit hru a naštěstí jsem utkání otočila.

CANAL+ Sport CZ/SK @CANALSportCZ Sára Bejlek postupuje do druhého kola tisícovky v Madridu!🇨🇿



Česká kvalifikantka porazila Annu Blinkovou ve třech setech! 👏👏 https://t.co/Cusd70GCIN oblíbit odpovědět

Jaké z něj máte pocity?

Smíšené. Na jednu stranu jsem šťastná, na druhou vím, že dokážu hrát i lépe.

Loni jste touto dobou objížděla ITF akce, teď bodujete na tisícovce.

To ano, ale snažím se pořád makat. Vím, že umím hrát tenis, všichni z mého týmu mi to pořád opakují. Záleží jen na tom, jak jsem připravená psychicky a fyzicky. Výhra je skvělá, ale nemůžu polevit.

Podporovalo vás na kurtu dost českých fanoušků, vnímala jste je?

Celou dobu. Je úžasné, že tady vydrželi až do večera, aby mi fandili. Podporoval mě i celý můj tým, bylo v něm víc členů než obvykle. Já mám lidi hrozně ráda. Je mi jedno, jestli jsou se mnou, nebo proti mně, ale baví mě před nimi hrát. Navíc mám fanpage, kterou vede jeden Španěl, se kterým jsem se právě tady setkala úplně poprvé. Což je podle mě dost hustý a moc pěkný.

Sedí vám zdejší podmínky?

Myslím, že ano. Jsme tu ve vyšší nadmořské výšce, ale v té jsem dokázala vyhrát už na turnaji v Chile, takže mi nevadí.

Plánujete v Madridu navštívit zápasy vašich krajanů?

Určitě. Musím se kouknout, kdo kdy hraje a jaký budu mít plán, ale ráda bych někoho zašla podpořit.

Kvalifikace velkých turnajů vám evidentně nedělají problém. Letos jste z ní postoupila i na Australian Open.

To je pravda. Ale já bych radši, aby mi to šlo v těch hlavních soutěžích. (smích)