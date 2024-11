Rozpačitá příprava, vysoké cíle. Pála na BJK Cup bere Bejlek, s Muchovou počítá

České tenistky v letošním Poháru Billie Jean Kingové nemusely hrát kvalifikaci, dostaly volnou kartu rovnou na finálový turnaj, který místo loňské Sevilly uspořádá jiné španělské město Málaga.

Reprezentantky jsou nasazené rovnou do čtvrtfinále, které sehrají v sobotu 16. listopadu. Jejich soupeřky vzejdou z utkání mezi Španělskem a Polskem, které nakonec posílí světová dvojka Iga Šwiateková.

Jan Stočes (vlevo) a Petr Pála na tiskové konferenci Českého tenisového svazu.

„I tak je proti domácím, které spoléhají na Badosaovou a silnou čtyřhru, čeká náročné utkání. Šance vidím padesát na padesát, možná bych si přál Španělky, protože zápas s nimi by měl bouřlivou atmosféru,“ přemítá Pála.

Jedničkou jeho výběru by měla být Karolína Muchová, jež ve světovém žebříčku zaujímá 22. místo. V závěru sezony, jejíž první polovinu vynechala kvůli zranění zápěstí, nabrala skvělou formu a blýskla se postupem do semifinále US Open a finále v Pekingu.

Poslední zápas před necelými čtyřmi týdny v Ning-po sice skrečovala kvůli zranění kyčle, ale v Málaze by se měla představit. „Léčí bolístky a doufám, že je vyléčí,“ poznamenal český kapitán.

Druhou singlistkou je podle žebříčku 26. tenistka pořadí Linda Nosková, která však naposledy startovala na grandslamu v New Yorku a celou asijskou šňůru turnajů vynechala.

Do čtyřhry počítá Pála s Kateřinou Siniakovou, světovou jedničkou v této disciplíně, která momentálně zápolí na prestižním Turnaji mistryň v Rijádu.

Čtvrtou hráčkou je Marie Bouzková, která po akcích v Asii odpočívá ve Spojených státech a do Málagy doletí rovnou odtamtud. A kapitán ve čtvrtek oznámil, že sestavu doplní ještě 18letá levačka Bejlek.

Sára Bejlek dobíhá k míči v prvním kole Australian Open.

„Příprava je vzhledem k tomu, jak pozdě se finále koná, velmi rozpačitá,“ nezastírá Pála, že jeho svěřenkyně jsou po jedenácti měsících notně vyčerpané fyzicky i psychicky.

Třeba Siniaková může na Turnaji mistryň dohrát až v sobotu a hned v úterý se má vypravit do Málagy. S podobnými přelety však má zkušenosti z předcházejících let.

A jak Pála zdůraznil, všechny nominované mají chuť zakončit skvělý rok 2024 dalším úspěchem.