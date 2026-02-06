Bejlek dál posouvá životní maximum. V Abú Zabí skolila favoritku a čeká ji finále

  21:19
Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Abú Zabí z kvalifikace až do svého prvního finále na okruhu WTA. V semifinále dvacetiletá česká hráčka zdolala turnajovou trojku Claru Tausonovou z Dánska 7:5, 3:6, 7:5.
Česká tenistka Sára Bejlek dobíhá míček v semifinále turnaje v Abú Zabí.

Česká tenistka Sára Bejlek dobíhá míček v semifinále turnaje v Abú Zabí.

Česká tenistka Sára Bejlek se povzbuzuje během semifinále turnaje v Abú Zabí.
Česká tenistka Sára Bejlek v akci v semifinále turnaje v Abú Zabí.
Clara Tausonová v semifinále tenisového turnaje v Abú Zabí.
Česká tenistka Sára Bejlek v akci v semifinále turnaje v Abú Zabí.
Ve finále, jež pro ni bude v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedmým zápasem během osmi dnů, se Bejlek střetne s druhou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou do turnaje vstupovala jako 101. hráčka světa a výsledky v tomto týdnu ji vynesly už na 52. místo virtuálního žebříčku.

„Jsou to úžasné pocity. Snažím se v zápasech bojovat o každý bod, takže jsem nejen strašně šťastná, ale také strašně unavená,“ řekla česká tenistka v rozhovoru na kurtu.

Česká tenistka Sára Bejlek v akci v semifinále turnaje v Abú Zabí.
Clara Tausonová v semifinále tenisového turnaje v Abú Zabí.

Pro Bejlek byl životním úspěchem už postup do semifinále. V prvním vzájemném duelu s aktuálně 16. hráčkou žebříčku Tausonovou se jí v úvodním setu podařil obrat z 2:4 na 7:5.

Dánka si v závěru sady nechala ošetřit levou nohu, na kurtu působila odevzdaně a zdálo se, že zvažuje skreč.

V druhém setu se však její stav zlepšil, začalo se jí dařit a výsledkem 6:3 vzala jako první hráčka na turnaji mladé české tenistce set. Rozhodující sada nabídla více než hodinovou bitvu, jejíž rozuzlení přinesla maratonská jedenáctá hra se sedmi shodami.

Bejlek se po proměněném pátém brejkbolu ujala vedení 6:5 a zápas pak bez problémů dopodávala. Hrálo se dvě a tři čtvrtě hodiny.

Turnaj žen v Abú Zabí

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Bejlek (ČR) - Tausonová (3-Dán.) 7:5, 3:6, 7:5

