Bejlek dál posouvá životní maximum. V Abú Zabí skolila favoritku a čeká ji finále

Ve finále, jež pro ni bude v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedmým zápasem během osmi dnů, se Bejlek střetne s druhou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.
Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou do turnaje vstupovala jako 101. hráčka světa a výsledky v tomto týdnu ji vynesly už na 52. místo virtuálního žebříčku.
„Jsou to úžasné pocity. Snažím se v zápasech bojovat o každý bod, takže jsem nejen strašně šťastná, ale také strašně unavená,“ řekla česká tenistka v rozhovoru na kurtu.
Pro Bejlek byl životním úspěchem už postup do semifinále. V prvním vzájemném duelu s aktuálně 16. hráčkou žebříčku Tausonovou se jí v úvodním setu podařil obrat z 2:4 na 7:5.
Dánka si v závěru sady nechala ošetřit levou nohu, na kurtu působila odevzdaně a zdálo se, že zvažuje skreč.
V druhém setu se však její stav zlepšil, začalo se jí dařit a výsledkem 6:3 vzala jako první hráčka na turnaji mladé české tenistce set. Rozhodující sada nabídla více než hodinovou bitvu, jejíž rozuzlení přinesla maratonská jedenáctá hra se sedmi shodami.
Bejlek se po proměněném pátém brejkbolu ujala vedení 6:5 a zápas pak bez problémů dopodávala. Hrálo se dvě a tři čtvrtě hodiny.
Turnaj žen v Abú Zabí
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - semifinále: