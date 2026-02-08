Tak si ze mě dělejte p*del! Jak Bejlek pomohly k senzaci narozeninové vtípky

Stanislav Kučera
  6:46
Když se přes videohovor spojila s novináři, v jednu chvíli se v pozadí ozvalo: „Hello. Congratulations!“ Sára Bejlek v tu chvíli zrovna nastupovala do auta a řidič jí blahopřál k dosud životnímu úspěchu. „Je to zvláštní pocit, vůbec na to nejsem zvyklá,“ smála se dvacetiletá česká tenistka, senzační šampionka turnaje v Abú Zabí.
Sára Bejlek pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Abú Zabí.

Sára Bejlek pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Abú Zabí. | foto: Reuters

Sára Bejlek slaví zisk titulu na turnaji v Abú Zabí.
Sára Bejlek se opírá do úderu ve finále turnaje v Abú Zabí.
Sára Bejlek ve finále turnaje v Abú Zabí.
Sára Bejlek ve finále turnaje v Abú Zabí.
9 fotografií

Podnik v hlavním městě Spojených arabských emirátů v minulosti vyhrály Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a dvakrát Belinda Bencicová.

Co jméno, to prvotřídní tenisový pojem.

Letos se k nim zcela nečekaně přidala rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou, městečka u Znojma s pár tisíci obyvatel.

„Zatím mi to vůbec nedochází, jsem pořád v takové euforii,“ líčila Bejlek zhruba dvě hodiny po finále, v němž zdolala světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou 7:6 a 6:1.

A to hrála o titul z elitního okruhu vůbec poprvé.

Fantastický úspěch tenistky Bejlek! V Abú Zabí došla z kvalifikace až k titulu

Skvěle využila toho, že startovní pole letošního podniku v Abú Zabí nebylo tak nabité, jako tomu u kategorie WTA 500 obvykle bývá – hrálo se totiž hned týden po Australian Open. Ale i tak musela tenistka TK Sparta Praha překonat náročné výzvy.

Třeba někdejší grandslamovou vítězku Jelenu Ostapenkovou, šestnáctou hráčku pořadí Claru Tausonovou a ve finále už zmíněnou Alexandrovovou.

„S těmi holkami můžu hrát a nemusím se jich bát,“ zjistila. „Všichni mi říkali, že se nemusím bát nikoho, ale to jsou v uvozovkách takové kecy, protože člověk si to musí osahat sám. Teď už vím, že s těmi nejlepšími můžu hrát a taky je i porážet.“

Sára Bejlek (čelem) objímá Jekatěrinu Alexandrovovou po finále turnaje v Abú Zabí.

Ale hlavně. Pouť turnajem začínala už v kvalifikaci. Za osm dní odehrála sedm zápasů. A dohromady ztratila jediný set!

„Měla jsem takový grandslam v týdnu, ne během čtrnácti dnů,“ podotkla, že k zisku titulu na turnaji velké čtyřky je také potřeba sedm vítězství. „Do prvního kola kvaldy jsem šla s tím, že předvedu maximum a na kurtu nechám všechno. Pořád jsem věřila, že můžu vyhrát každý zápas, každý míč. Nad budoucností jsem vůbec nepřemýšlela,“ popsala své nastavení.

Bejlek v Abú Zabí

  • hrála teprve druhou hlavní soutěž turnaje kategorie WTA 500
  • už proti 24. tenistce světa Ostapenkové si stanovila žebříčkově nejcennější výhru v kariéře, potom ji ještě dvakrát vylepšila
  • své první finále na okruhu WTA opanovala za hodinu a 39 minut

A pobavila historkou, která ji k parádnímu tažení namotivovala. Minulou sobotu, v den svého prvního utkání v kvalifikaci, slavila dvacáté narozeniny.

„Seděli jsme s koučem (Jakubem Kahounem), Jirkou Novákem a Bárou Krejčíkovou. A Jirka s Bárou si ze mě dělali takovou srandu, že ve dvaceti se všechno změní, že v devatenácti to je úplně jiný život. Říkala jsem si: Haha, tak si ze mě všichni dělejte p*del. A vždycky, když jsem pak vyhrála další zápas, tak si ze mě Jirka dělal srandu, že jako devatenáctiletá bych to nezvládla, ale že jako dvacetiletá je to jiné. Tak mu dám asi zapravdu.“

Dalším důležitým milníkem pro ni bylo první kolo hlavní soutěže, v němž po pouhých třinácti dnech oplatila porážku z Australian Open americké tenistce Ashlyn Kruegerové.

„Na ten zápas jsem se strašně těšila, takovéhle odvety mám moc ráda.“

Sára Bejlek ve finále turnaje v Abú Zabí.

A dokázala se zotavit i z náročného semifinále, v němž udolala Tausonovou až po dvou hodinách a 45 minutách. Finále proti Alexandrovové přitom rozehrála jen o 17 a půl hodiny později.

„Ale kupodivu jsem ráno vstala jako úplně nový a svěží člověk, jako kdybych měla den předtím volno, a ne tříhodinový zápas,“ přiblížila. „A fanoušci mě takovým způsobem nahecovali, že jsem ani nepomyslela na to, že bych měla být unavená.“

Levoruká naděje měří pouhých 157 centimetrů a dosud sbírala největší úspěchy na antuce. Na oranžových kurtech ovládla pět menších podniků kategorie WTA 125, v roce 2024 postoupila do osmifinále „tisícovky“ v Madridu.

Titul z „pětistovky“ ale všechny tyto počiny vysoce převyšuje. A paradoxně přišel na rychlém povrchu – betonu.

„Vím, že moc lidí mi na něm nedávalo velké šance, ale tým mi vždycky věřil. Kvalifikovala jsem se do hlavní soutěže US Open a třikrát taky na Australian Open,“ připomněla. „Antuka asi pořád bude povrch, kde budu favoritkou, ale věřila jsem tomu, co mi vždycky říkal trenér, že jsem schopná hrát na každém povrchu.“

Velmi příjemným bonusem, který pro ni přichází zároveň s titulem, je štědrá porce bodů do světového žebříčku. Bejlek díky tomu vystřelí ze 101. až na 38. místo, což je opravdu veleskok, který jí otevírá cestu na ty největší turnaje a přibližuje k nasazení na grandslamech. Jejím dosavadním žebříčkovým maximem byla 75. pozice z loňského listopadu.

Ale nechce to brát jako odškrtnutí cíle v podobě čísla u svého jména.

„S trenérem je pro nás hlavní meta, abych zůstala zdravá, na každý trénink se těšila a měla z tenisu dobrý pocit. Já i tým věříme, že výsledky pak přijdou.“

Sára Bejlek pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Abú Zabí.
Sára Bejlek pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Abú Zabí.

Potěšilo ji, že zlatou trofej ve tvaru kapky jí pošlou domů a nebude se s ní muset trmácet na další turnaj. A kam si blyštivou odměnu doma vystaví? „Ještě nevím. Asi vedle obrázků, které maluju.“

Formu se pokusí potvrdit v Dubaji, kde v neděli 15. února začíná prestižní akce kategorie WTA 1000. „Strašně se těším. Ze sportu mám radost, těším se na každý míč a trénink. Pokusím se předvést maximum, čeho budu schopná,“ vyhlíží.

A že tam přijede v úplně nové roli?

„Třeba mě pozdraví i ty holky, které mě doteď nezdravily.“

Tak si ze mě dělejte p*del! Jak Bejlek pomohly k senzaci narozeninové vtípky

