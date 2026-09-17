Česká stopa v Brazílii mizí. Valdmannová i Šalková v Sao Paulu dohrály

S ruskou rodačkou nově reprezentující Francii prohrála 3:6, 0:6. Ve druhém kole vypadla i Dominika Šalková, která prohrála s Američankou Mary Stoianaovou 6:7, 1:6.
Kompletní tenisové výsledky
Osmnáctiletá Valdmannová si za celý zápas ani jednou neudržela podání. První sadu plnou brejků tak rozhodla osmá hra, kdy Blinkovová dokázala servis poprvé uhájit. Ve druhé sadě už Valdmannová na returnu ani jednou neuspěla a sama se na podání i nadále trápila. V závěru sice odvrátila tři mečboly, při čtvrtém už ale po hodině a čtvrt kapitulovala.
Šalková ztratila proti Stoianaové úvodní set až po takřka hodině hry v tiebreaku 5:7. Ve druhé sadě už ale měla navrch její soupeřka. Česká hráčka v pátém gamu zažehnala hrozbu kanára a snížila na 1:4, víc už ale zápas zdramatizovat nedokázala.
Tenisový turnaj žen v Sao Paulu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: