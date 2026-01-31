Šampionka bez emocí a gest. Prohrála jen s Muchovou, svědčí jí kontroverzní kouč

  16:47
Že právě vyhrála Australian Open a vydělala skoro 60 milionů korun? Z jejího výrazu byste to nepoznali. Když Jelena Rybakinová při finálovém mečbolu vypálila eso ven z kurtu, jen se lehce usmála a zatnula pěst. Na velká gesta si nepotrpí, emoce skoro neukazuje. Ale co se týče tenisového umění, momentálně nemá konkurenci.
Jelena Rybakinová líbá trofej pro vítězku Australian Open.

Jelena Rybakinová líbá trofej pro vítězku Australian Open. | foto: AP

Jelena Rybakinová (vlevo) pózuje s trofejí pro vítězku Australian Open, vedle...
Jelena Rybakinová ve finále Australian Open.
Jelena Rybakinová ve finále Australian Open.
Jelena Rybakinová ve finále Australian Open.
Sobotní triumf ve finále grandslamu v Melbourne nad Arynou Sabalenkovou (6:4, 4:6 a 6:4) pro ni byl devatenáctým vítězstvím z posledních dvaceti zápasů, ke kterým nastoupila.

V rámci této série ovládla i loňský Turnaj mistryň, jedinou porážku jí zkraje ledna v Brisbane uštědřila Karolína Muchová.

Titul z Australian Open slaví Rybakinová. Proti Sabalenkové otočila třetí set z 0:3

Na Australian Open prošla až do finále bez ztráty setu a proti světové jedničce se nepoložila ani za stavu 0:3 v rozhodující třetí sadě. Po zásluze tak slaví druhý grandslamový titul v kariéře.

„Je to neuvěřitelný úspěch. Jsem na sebe obrovsky pyšná,“ líčila na tiskové konferenci. „Byla to velká bitva a ani jsem nečekala, že ji otočím. Věděla jsem, že musím riskovat a nečekat na její chyby.“

Kvality šampionky ocenila i Sabalenková. „Má teď větší sebevědomí a do úderů jde bez sebemenších pochybností,“ vypozorovala rozdíl v porovnání s předchozími vzájemnými zápasy. „Určitě byla lepší hráčkou.“

Aryna Sabalenková se zlobí ve finále Australian Open.

Rybakinová se z premiérového grandslamu radovala ve Wimbledonu 2022, do finále se dostala ještě v Melbourne před třemi lety, kdy nestačila právě na Sabalenkovou. Od té doby sice pořád patřila k nejlepším v žebříčku, ale na hlavních scénách se jí tolik nedařilo.

„Vždycky jsem věřila, že se na tu úroveň můžu vrátit, ale taky mě napadlo, že už se do finále třeba nikdy nedostanu. Ale s týmem jsme odvedli skvělou práci.“

Poslední větou narážela hlavně na svého trenéra Stefana Vukova. Právě k němu zamířila hned po úspěšném finále a vřele se objali.

Jelena Rybakinová slaví titul z Australian Open se svým trenérem Stefanem...
Jelena Rybakinová hovoří se svým trenérem Stefanem Vukovem během finále...

Chorvat, který 26letou tenistku vede od roku 2019, přitom nedávno čelil vážným obviněním, že měl svěřenkyni vyhrožovat a říkat jí, že „bez něj by v Rusku okopávala brambory“. Právě v této zemi se Rybakinová narodila, ale od roku 2018 kvůli nedostatku podpory přešla pod vlajku Kazachstánu.

Ženská tenisová asociace proti kouči zakročila a zkraje loňské sezony mu odebrala akreditaci, Rybakinová turnaje objížděla bez něj a výsledkově strádala. Ale v srpnu se Vukov dočkal předčasného zrušení původně ročního trestu a mohl se vrátit.

A jeho svěřenkyně rázem ožila.

V Ning-po dosáhla na titul, v Tokiu došla do semifinále. Pak si bez porážky podmanila Turnaj mistryň a nyní zazářila i na Australian Open.

Beze mě bys v Rusku sbírala brambory. Kouč Rybakinové má za týrání utrum

„Je pro mě obrovská pomoc, že je Stefano zpátky,“ líčila v Melbourne. „Jeho rady během zápasů dělají velký rozdíl, také zbytek týmu mě zná už hodně dlouho. Je pro mě důležité, že jsou se mnou.“

Už dříve také popřela, že by se k ní trenér někdy choval nevhodně. Údajně spolu mají vztah i v osobním životě. A i když se zdálo, že kolem US Open 2024 se z jeho vlivu chce vymanit a začala spolupracovat s Goranem Ivaniševičem, Vukova do týmu brzy zase přibrala.

Spolupráce s ním jí očividně svědčí.

Jelena Rybakinová slaví titul na Australian Open.

Ve světovém pořadí se nyní posune z páté na třetí příčku, a pokud bude dál pokračovat v takhle dominantních výkonech, může brzy zaútočit dokonce i na první místo.

„Mám velké cíle a určitě na sobě dál budu pracovat,“ reaguje Rybakinová. „A uvidíme, co se stane.“

Takto stručně odpovídá v naprosté většině svých prohlášení, není grandiózní řečnicí. Ani na kurtu neprojevuje skoro žádné emoce, zůstává ledově klidná při porážkách i vítězstvích.

Přičemž v poslední době sbírá mnohem více pozitivních výsledků.

Šampionka bez emocí a gest. Prohrála jen s Muchovou, svědčí jí kontroverzní kouč

Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold

Ceremoniál Sparta vzdává hold.

Už tradičně pestrý program přinesl projekt Sparta vzdává hold. 17. ročník při duelech s hokejisty Olomouce a Mladé Boleslavi nabídl unikátní ceremoniál, dovednostní disciplíny či dražbu dresů....

31. ledna 2026  13:20

Australian Open 2026: Program, výsledky, jak hráli čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu se zapojila i početná česká...

31. ledna 2026  13:08

