Šampion mladých es? Syn vietnamských emigrantů s učitelským jménem

V seniorském světovém žebříčku mu patří 28. pozice a v závěru minulého týdne ovládl prestižní Turnaj mistrů do 20 let.
Při neúčasti hlavních favoritů Jakuba Menšíka a Joaa Fonsecy, což jsou jediní dva mladší rivalové, kteří v pořadí figurují před ním, zvládl semifinále i finále bez ztráty setu.
„Jsem nesmírně šťastný,“ přiznával. „Na letošek jsem si stanovil celkem dlouhý seznam cílů a většinu jsem jich dokázal splnit.“
Kromě průniku do top 30 získal také svůj první titul na okruhu ATP a hned pětkrát si vyšlápl na soupeře z elitní desítky. Jeho levačka, s níž předvádí velmi mazaný tenis, se rychle stala postrachem prakticky všech protivníků.
Na Turnaji mistrů v saúdskoarabské Džiddě se probojoval do finále už loni, tehdy však ještě neuspěl – podlehl Fonsecovi. Letos už triumfoval, i když v úvodním zápase ve skupině zaváhal.
V neděli v rozhodujícím utkání nedal šanci Belgičanu Alexanderu Blockxovi a zařadil se do společnosti Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera či Stefanose Tsitsipase, kteří mládežnický Turnaj mistrů taktéž ovládli.
„Je velmi cool, že teď mezi ně patřím i já,“ cení si Tien na webu ATP. „Myslím, že každý, kdo tento podnik vyhrál, si pak v kariéře vedl velmi dobře, takže pro mě znamená hodně, že jsem ve společnosti takových jmen.“
K úspěchu na akci, na níž platí speciální pravidla, například že sety se hrají jen do čtyř gamů, mu pomohl i jeho trenér Michael Chang. Bývalý druhý tenista žebříčku a šampion Roland Garros 1989 mladého krajana vede od letošního srpna.
„Během zápasů moc nemluví, ale když má pocit, že něco potřebuju slyšet, tak se nikdy nestydí mi to říct. A hodně mi pomáhá,“ děkuje Tien.
Po krátkém odpočinku už bude vyhlížet start nové sezony a zejména Australian Open, kde si poprvé v kariéře užije výsadu grandslamového nasazení.
Právě v Melbourne o sobě letos v lednu dal poprvé pořádně vědět – coby 121. tenista žebříčku se z kvalifikace probil až do osmifinále a vyřadil třeba obhájce finále Daniila Medveděva.
Od té doby jenom rostl a povedl se mu působivý rok.
Za rapidní vzestup vděčí také v úvodu zmíněným rodičům. Ještě před jeho narozením emigrovali z Vietnamu do Kalifornie a k tenisu ho přivedli už ve v útlém věku.
„Začal jsem krátce po prvních narozeninách,“ vyprávěl v březnu pro The Guardian. „Nejdřív jsem hrál s jednou z tátových starých raket, které ležely kolem mě, takže rodiče mě do tenisu vyloženě nenutili.“
Nicméně na kurty sami několikrát týdně chodili, a když je malý Learner sledoval, přirozeně v létání míčků po dvorci našel zalíbení.
Zajímavé je, že už v jedenácti letech začal chodit na střední školu. Jeho matka totiž s ním a jeho sestrou zůstala doma a v souladu se svou profesí jim trpělivě předávala znalosti. A tím dala dětem náskok v porovnání s vrstevníky.
„Ale tenis mě pochopitelně bavil víc než škola, takže pro mě byl dobrou motivací, abych mohl dělat něco jiného. A v juniorech odvedli mí rodiče výbornou práci, nikdy na mě nedávali extra velký tlak.“
V sedmnácti letech si ještě nebyl jistý, jestli se chce naplno vrhnout do zrádné tenisové džungle, a tak se přihlásil na studium na University of Southern California. A po jednom semestru si uvědomil, že dá přednost sportu.
Na jaře loňského roku vyhrál na turnajích nižší kategorie 28 zápasů v řadě, celkem za sezonu nasbíral 63 vítězství. A přestože ve finále Next Gen ATP Finals podlehl Fonsecovi, připravil si skvělou pozici pro letošní průlom.
A v sezoně 2026 bude mít ještě větší cíle a ambice. Měl by patřit k nejvážnějším adeptům, kteří by mohli ohrozit suverénní nadvládu dvojice Alcaraz, Sinner.