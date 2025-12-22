Šampion mladých es? Syn vietnamských emigrantů s učitelským jménem

  16:05
Kdyby snad jejich děti nevěděly, čím se rodiče živí, pojmenovali je Khuong a Huyen Tienovi podle svých profesí. Prvorozená dcera Justice, v překladu spravedlnost, odkazuje na otcovu práci právníka. A Learner, od anglického slova learn, tedy učit, zase jasně signalizuje, čemu se věnovala matka. Pokud by nyní 20letý syn reprezentující Spojené státy v této tradici pokračoval, jeho potomek by se nejspíš jmenoval Tennis. Protože v tomto sportu patří mezi největší světové talenty.
Americký tenista Learner Tien pózuje s trofejí pro vítěze Turnaje mistrů do 20...

Americký tenista Learner Tien pózuje s trofejí pro vítěze Turnaje mistrů do 20 let.

Americký tenista Learner Tien slaví výhru ve finále Turnaje mistrů do 20 let.
Americký tenista Learner Tien hraje forhend ve finále Turnaje mistrů do 20 let.
Americký tenista Learner Tien hraje bekhend ve finále Turnaje mistrů do 20 let.
Learner Tien během zápasu na Australian Open
V seniorském světovém žebříčku mu patří 28. pozice a v závěru minulého týdne ovládl prestižní Turnaj mistrů do 20 let.

Při neúčasti hlavních favoritů Jakuba Menšíka a Joaa Fonsecy, což jsou jediní dva mladší rivalové, kteří v pořadí figurují před ním, zvládl semifinále i finále bez ztráty setu.

„Jsem nesmírně šťastný,“ přiznával. „Na letošek jsem si stanovil celkem dlouhý seznam cílů a většinu jsem jich dokázal splnit.“

Americký tenista Learner Tien slaví výhru ve finále Turnaje mistrů do 20 let.

Kromě průniku do top 30 získal také svůj první titul na okruhu ATP a hned pětkrát si vyšlápl na soupeře z elitní desítky. Jeho levačka, s níž předvádí velmi mazaný tenis, se rychle stala postrachem prakticky všech protivníků.

Na Turnaji mistrů v saúdskoarabské Džiddě se probojoval do finále už loni, tehdy však ještě neuspěl – podlehl Fonsecovi. Letos už triumfoval, i když v úvodním zápase ve skupině zaváhal.

V neděli v rozhodujícím utkání nedal šanci Belgičanu Alexanderu Blockxovi a zařadil se do společnosti Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera či Stefanose Tsitsipase, kteří mládežnický Turnaj mistrů taktéž ovládli.

„Je velmi cool, že teď mezi ně patřím i já,“ cení si Tien na webu ATP. „Myslím, že každý, kdo tento podnik vyhrál, si pak v kariéře vedl velmi dobře, takže pro mě znamená hodně, že jsem ve společnosti takových jmen.“

Americký tenista Learner Tien hraje forhend ve finále Turnaje mistrů do 20 let.
Learner Tien se raduje z vyhraného setu ve druhém kole Australian Open.

K úspěchu na akci, na níž platí speciální pravidla, například že sety se hrají jen do čtyř gamů, mu pomohl i jeho trenér Michael Chang. Bývalý druhý tenista žebříčku a šampion Roland Garros 1989 mladého krajana vede od letošního srpna.

„Během zápasů moc nemluví, ale když má pocit, že něco potřebuju slyšet, tak se nikdy nestydí mi to říct. A hodně mi pomáhá,“ děkuje Tien.

Po krátkém odpočinku už bude vyhlížet start nové sezony a zejména Australian Open, kde si poprvé v kariéře užije výsadu grandslamového nasazení.

Právě v Melbourne o sobě letos v lednu dal poprvé pořádně vědět – coby 121. tenista žebříčku se z kvalifikace probil až do osmifinále a vyřadil třeba obhájce finále Daniila Medveděva.

Od té doby jenom rostl a povedl se mu působivý rok.

Menšík jako nový Djokovič? Tenis hledá vyzyvatele pro titány Alcaraze a Sinnera

Za rapidní vzestup vděčí také v úvodu zmíněným rodičům. Ještě před jeho narozením emigrovali z Vietnamu do Kalifornie a k tenisu ho přivedli už ve v útlém věku.

„Začal jsem krátce po prvních narozeninách,“ vyprávěl v březnu pro The Guardian. „Nejdřív jsem hrál s jednou z tátových starých raket, které ležely kolem mě, takže rodiče mě do tenisu vyloženě nenutili.“

Nicméně na kurty sami několikrát týdně chodili, a když je malý Learner sledoval, přirozeně v létání míčků po dvorci našel zalíbení.

Zajímavé je, že už v jedenácti letech začal chodit na střední školu. Jeho matka totiž s ním a jeho sestrou zůstala doma a v souladu se svou profesí jim trpělivě předávala znalosti. A tím dala dětem náskok v porovnání s vrstevníky.

„Ale tenis mě pochopitelně bavil víc než škola, takže pro mě byl dobrou motivací, abych mohl dělat něco jiného. A v juniorech odvedli mí rodiče výbornou práci, nikdy na mě nedávali extra velký tlak.“

V sedmnácti letech si ještě nebyl jistý, jestli se chce naplno vrhnout do zrádné tenisové džungle, a tak se přihlásil na studium na University of Southern California. A po jednom semestru si uvědomil, že dá přednost sportu.

Na jaře loňského roku vyhrál na turnajích nižší kategorie 28 zápasů v řadě, celkem za sezonu nasbíral 63 vítězství. A přestože ve finále Next Gen ATP Finals podlehl Fonsecovi, připravil si skvělou pozici pro letošní průlom.

A v sezoně 2026 bude mít ještě větší cíle a ambice. Měl by patřit k nejvážnějším adeptům, kteří by mohli ohrozit suverénní nadvládu dvojice Alcaraz, Sinner.

