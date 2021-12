Stosurová se na Australian Open rozloučí s dvouhrou, pak už hodlá hrát jen debl

V Melbourne se představí díky divoké kartě od pořadatelů. „Strašně moc to pro mě znamená, že můžu skončit před rodinou, přáteli a fanoušky, kteří při mně stáli v dobrém i zlém,“ poděkovala Australanka na sociálních sítích.

„Bude to hodně emotivní, ale jinak bych to nechtěla. Vždycky jsem si přála ukončit kariéru v Austrálii. Bude to konec první kapitoly mojí kariéry, ve zbytku sezony už budu hrát jen čtyřhru,“ přidala.

Stosurová ve dvouhře získala celkem devět titulů. Ve čtyřhře ovládla 28 turnajů včetně čtyři grandslamů. Dvakrát triumfovala na US Open, po jednom vítězství přidala na Australian Open a Roland Garros.