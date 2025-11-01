Šalková na první finále na okruhu WTA nedosáhla, v Ťiou-ťiang podlehla Blinkovové

Šalková vstoupila do zápasu ztrátou podání, i soupeřka však měla problém udržet servis. Jako první se to podařilo za stavu 2:2 Šalkové, ale 151. hráčka světa úvodní sadu nakonec prohrála za 45 minut.
Ve druhém setu Šalková nabrala ztrátu 1:4, třemi body za sebou se jí však podařilo vyrovnat. Pak ale opět přišla o podání a sedmadvacetiletá Blinkovová už výhodu využila. Při prvním mečbolu zápas ukončila.
Pro Šalkovou je postup do semifinále nejlepším dosavadním výsledkem na okruhu WTA. V novém vydání světového žebříčku by se měla posunout na 133. místo, jejím maximem je 129. příčka z loňského července.
Tenisový turnaj žen v Ťiou-ťiang
(tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů)
Dvouhra - semifinále: