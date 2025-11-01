Šalková na první finále na okruhu WTA nedosáhla, v Ťiou-ťiang podlehla Blinkovové

Tenistka Dominika Šalková si v Ťiou-ťiang první finále na okruhu WTA nezahraje. Po dosud úspěšné cestě turnajem tentokrát jednadvacetiletá Češka padla – v semifinále prohrála dvakrát 4:6 s Ruskou Annou Blinkovovou.

Dominika Šalková během utkání prvního kola turnaje WTA v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Šalková vstoupila do zápasu ztrátou podání, i soupeřka však měla problém udržet servis. Jako první se to podařilo za stavu 2:2 Šalkové, ale 151. hráčka světa úvodní sadu nakonec prohrála za 45 minut.

Ve druhém setu Šalková nabrala ztrátu 1:4, třemi body za sebou se jí však podařilo vyrovnat. Pak ale opět přišla o podání a sedmadvacetiletá Blinkovová už výhodu využila. Při prvním mečbolu zápas ukončila.

Pro Šalkovou je postup do semifinále nejlepším dosavadním výsledkem na okruhu WTA. V novém vydání světového žebříčku by se měla posunout na 133. místo, jejím maximem je 129. příčka z loňského července.

Tenisový turnaj žen v Ťiou-ťiang

(tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů)

Dvouhra - semifinále:
Blinkovová (Rus.) - Šalková (ČR) 6:4, 6:4

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025

1. listopadu 2025

Šalková na první finále na okruhu WTA nedosáhla, v Ťiou-ťiang podlehla Blinkovové

Tenistka Dominika Šalková si v Ťiou-ťiang první finále na okruhu WTA nezahraje. Po dosud úspěšné cestě turnajem tentokrát jednadvacetiletá Češka padla – v semifinále prohrála dvakrát 4:6 s Ruskou...

1. listopadu 2025  9:53

Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se

Asi netřeba dlouze přemýšlet nad otázkou, kdo povede národní tým do olympijského turnaje jako brankářská jednička. Okolo Lukáše Dostála se po zlatém šampionátu v Praze vytvořila aura hrdiny, s nímž...

1. listopadu 2025  9:45

Koutný roste pro velký klub, cítí v Sigmě. Dle dat je nejlepší v lize, pomáhá chemie

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po třinácti zápasech fotbalové Chance...

1. listopadu 2025  9:11

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se bude hrát od 1. do 8....

1. listopadu 2025  8:25

Atlanta porazila v NBA Indianu, Krejčí výhru sledoval opět jen z lavičky

Basketbalisté Atlanty zvítězili v NBA na palubovce posledního finalisty Indiany 128:108. Český reprezentant Vít Krejčí u toho ale znovu chyběl, jako jediný z kádru Hawks totiž zůstal jen na lavičce....

1. listopadu 2025  8:07

Sparťané se pomstili za září, Kanaďan Shore se dostal na metu gólu na zápas

Dva zápasy a čtyři góly. V NHL byl na tripy zvyklý a možná tento moravský dvojboj Devinu Shoremu vlil novou krev do žil. Kanadský útočník nejprve ve středu vystřelil dvěma zásahy výhru Pražanů ve...

1. listopadu 2025  7:58

Po děsivé bouračce zápisy do historie. Silák Tuláček otočil neotočitelné klády

Nejdříve děsivá nehoda na motorce, po které už mohl být u pánaboha, pak sezona snů. Český silák a legenda skotských her Vladislav Tuláček lámal světové rekordy i soupeře a otáčel neotočitelné klády...

1. listopadu 2025  7:40

Infarktový závěr urvali Dodgers dvojautem, Světovou sérii rozhodne až poslední zápas

Baseballovou Světovou sérii čeká poslední možný zápas. Toronto Blue Jays nevyužilo svůj mečbol, na domácím hřišti prohrálo s Los Angeles Dodgers 1-3, kteří srovnali sérii na 3-3 na zápasy....

1. listopadu 2025  4:37,  aktualizováno  7:18

Nečas třemi body táhl Colorado k výhře proti Vegas, gól Hertla domácím nestačil

Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podepsal pod oba góly poražených Golden Knights a...

1. listopadu 2025  7:02

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Stoprocentní střelec Veselý přispěl k obratu Barcelony, trefil i dvě trojky

FC Barcelona zvítězila v 8. kole Euroligy v Bělehradu nad Partizanem 78:76 a důležitou trojkou se na obratu v závěru podílel proti svému bývalému týmu Jan Veselý. Český basketbalista dostal čtyři...

31. října 2025  23:24

