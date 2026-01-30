Sabalenkovou naštvalo, že jí sebrali bod za hekání. Rybakinová vyhlíží odplatu

  16:27
Nepochybně jde o finále dvou tenistek s aktuálně nejlepší formou. Aryna Sabalenková i Jelena Rybakinová prolétly do boje o titul z Australian Open bez ztráty setu a střet jejich agresivních stylů slibuje dynamickou podívanou. Běloruska v sobotu zabojuje o pátou grandslamovou trofej, reprezentantka Kazachstánu o druhou.
Aryna Sabalenková se zlobí na rozhodčí v semifinále Australian Open.

Aryna Sabalenková se zlobí na rozhodčí v semifinále Australian Open. | foto: Reuters

Aryna Sabalenková v semifinále Australian Open
Jelena Rybakinová slaví postup do finále Australian Open.
Aryna Sabalenková se raduje z postupu do finále Australian Open.
Jelena Rybakinová v semifinále Australian Open
8 fotografií

Pro Sabalenkovou je finále Australian Open jako pravidelné setkávání se starým známým – zahraje si ho už počtvrté v řadě. V letech 2023 a 2024 uspěla, v prvním případě zdolala právě Rybakinovou, ale loni nestačila na Madison Keysovou.

Proto je odhodlaná vrátit se na melbournský trůn.

Ve čtvrtečním semifinále proti Ukrajince Elině Svitolinové ji nezastavil ani výrok rozhodčí, která jí ve třetím gamu prvního setu sebrala bod za to, že při forhendu „nevydala normální zvuk“.

Běloruska je známá hlasitým hekáním, kterým doprovází své údery, a v tomto případě to rozhodčí posoudila jako nepovolené rozptýlení soupeřky, takzvané pravidlo „hindrance“.

Při opakovaném poslechu se ale nezdá, že by se rodačka z Minsku zrovna v tomto případě dopustila příliš hlasitého či nevhodně načasovaného výkřiku, který by mohl Svitolinovou rozhodit. Spíše se lekla odskoku míče, a tak obvyklý výkřik trochu protáhla.

„Myslím, že to bylo posouzeno špatně,“ říkala po zápase Sabalenková. „Ještě nikdy se mi to nestalo. Rozhodčí mě opravdu naštvala, ale ve skutečnosti mi to pomohlo. Byla jsem více agresivní, takže jestli to chce udělat ještě někdy, ať se nebojí. Mně to pomůže.“

Svitolinovou přejela 6:2, 6:3 a nyní už se chystá na souboj s Rybakinovou.

Aryna Sabalenková se raduje v semifinále Australian Open.

Potkají se popatnácté, vzájemnou bilanci vede poměrem 8:6 Sabalenková. Rivalku porazila i ve zmíněném finále Australian Open 2023 (4:6, 6:3 a 6:4), ale poslední duel ve finále loňského Turnaje mistryň dopadl lépe pro Rybakinovou (3:6 a 6:7).

„Jsem připravena do toho jít a nechat na kurtu všechno,“ slibuje 27letá Běloruska před svým osmým grandslamovým finále.

O rok mladší tenistka z Kazachstánu, která v semifinále vyřadila Jessicu Pegulaovou 6:3 a 7:6, si dobře vzpomíná na tři roky starou bitvu z Melbourne. „Ona tehdy vyhrála zaslouženě, na konci zahrála o trochu líp. Další finále si chci užít a snad budu podávat lépe než v semifinále.“

Sabalenková je počtvrté v řadě ve finále Australian Open, vyzve Rybakinovou

Se Sabalenkovou se staly prvními tenistkami od Wimbledonu 2008, které do grandslamového finále postoupily bez ztráty setu, tehdy se to podařilo sestrám Williamsovým.

„To je určitě hezká statistika,“ reaguje Rybakinová. „Pro mě je důležité, že i když jsem turnaj nezačala v nejlepší formě, tak jsem se s každým zápasem postupně zlepšovala.“

Také si drží velmi příznivou osobní bilanci – zvítězila v 19 z posledních 20 utkání, ke kterým nastoupila. Jedinou porážku jí připravila Karolína Muchová v Brisbane.

A tak je jisté, že první grandslam sezony bude mít šampionku, která si prestižní titul za konzistenci výkonů zaslouží.

