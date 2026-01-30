Pro Sabalenkovou je finále Australian Open jako pravidelné setkávání se starým známým – zahraje si ho už počtvrté v řadě. V letech 2023 a 2024 uspěla, v prvním případě zdolala právě Rybakinovou, ale loni nestačila na Madison Keysovou.
Proto je odhodlaná vrátit se na melbournský trůn.
Ve čtvrtečním semifinále proti Ukrajince Elině Svitolinové ji nezastavil ani výrok rozhodčí, která jí ve třetím gamu prvního setu sebrala bod za to, že při forhendu „nevydala normální zvuk“.
Běloruska je známá hlasitým hekáním, kterým doprovází své údery, a v tomto případě to rozhodčí posoudila jako nepovolené rozptýlení soupeřky, takzvané pravidlo „hindrance“.
Při opakovaném poslechu se ale nezdá, že by se rodačka z Minsku zrovna v tomto případě dopustila příliš hlasitého či nevhodně načasovaného výkřiku, který by mohl Svitolinovou rozhodit. Spíše se lekla odskoku míče, a tak obvyklý výkřik trochu protáhla.
„Myslím, že to bylo posouzeno špatně,“ říkala po zápase Sabalenková. „Ještě nikdy se mi to nestalo. Rozhodčí mě opravdu naštvala, ale ve skutečnosti mi to pomohlo. Byla jsem více agresivní, takže jestli to chce udělat ještě někdy, ať se nebojí. Mně to pomůže.“
Svitolinovou přejela 6:2, 6:3 a nyní už se chystá na souboj s Rybakinovou.
Potkají se popatnácté, vzájemnou bilanci vede poměrem 8:6 Sabalenková. Rivalku porazila i ve zmíněném finále Australian Open 2023 (4:6, 6:3 a 6:4), ale poslední duel ve finále loňského Turnaje mistryň dopadl lépe pro Rybakinovou (3:6 a 6:7).
„Jsem připravena do toho jít a nechat na kurtu všechno,“ slibuje 27letá Běloruska před svým osmým grandslamovým finále.
O rok mladší tenistka z Kazachstánu, která v semifinále vyřadila Jessicu Pegulaovou 6:3 a 7:6, si dobře vzpomíná na tři roky starou bitvu z Melbourne. „Ona tehdy vyhrála zaslouženě, na konci zahrála o trochu líp. Další finále si chci užít a snad budu podávat lépe než v semifinále.“
Se Sabalenkovou se staly prvními tenistkami od Wimbledonu 2008, které do grandslamového finále postoupily bez ztráty setu, tehdy se to podařilo sestrám Williamsovým.
„To je určitě hezká statistika,“ reaguje Rybakinová. „Pro mě je důležité, že i když jsem turnaj nezačala v nejlepší formě, tak jsem se s každým zápasem postupně zlepšovala.“
Také si drží velmi příznivou osobní bilanci – zvítězila v 19 z posledních 20 utkání, ke kterým nastoupila. Jedinou porážku jí připravila Karolína Muchová v Brisbane.
A tak je jisté, že první grandslam sezony bude mít šampionku, která si prestižní titul za konzistenci výkonů zaslouží.