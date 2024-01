Zápletky finále: Sabalenková bojuje i za zesnulého otce, Čeng za čínskou legendu

„Budu připravena bojovat, ale šílet nehodlám. Když hrajete své první grandslamové finále, tak se ve vás pere hodně emocí a někdy spěcháte, ale když už jste v takovém utkání potřetí, říkáte si: Dobře, je to finále, ale taky jen další zápas. A pak se od tlaku dokážete oprostit,“ přibližuje své nastavení světová dvojka Sabalenková.

V loňském finále pokořila Jelenu Rybakinovou a slavila premiérový titul, loni na US Open podlehla Coco Gauffové.

Sabalenková vs. Čeng Čchin-wen ONLINE v sobotu od 9:30 SEČ

Právě mladé Američance se letos v Melbourne pomstila, když ji vyřadila v semifinále. Při cestě pavoukem dosud neztratila ani set, velkou favoritkou bude i proti Čeng Čchin-wen, kterou ve čtvrtfinále loňského grandslamu v New Yorku smetla 6:1 a 6:4.

„Před Australian Open jsme spolu trénovaly a hrála opravdu dobře. Má hodně prudký forhend, soupeřky dostává pod tlak. A je taky velmi milá holka,“ chválí Číňanku Běloruska.

„Pro mě je obhajoba titulu samozřejmě náročná, ale v nejhorším případě prohraju a příští rok nebudu muset nic potvrzovat. Tlak neignoruju, ale snažím se posunout svou pozornost jinam. A zatím mi to funguje, zbývá mi ještě jeden zápas,“ uvědomuje si.

Běloruska Aryna Sabalenková posílá balonek na druhou stranu kurtu během semifinále Australian Open.

Kromě vidiny, že by v Melbourne získáním druhého titulu v řadě napodobila Azarenkovou, která zde kralovala v letech 2012 a 2013, žene Sabalenkovou ještě jedna velká motivace.

V loňské sérii Netflixu z tenisového prostředí Breakpoint prozradila, že se svým otcem Sergejem, který nečekaně zemřel v listopadu 2019 ve věku 43 let, měli sen, že do 25 let vyhraje minimálně dva grandslamy.

„Po jeho smrti jsem o tom začala moc přemýšlet. Nakládala jsem na sebe příliš velký tlak a ve 24 letech jsem neměla jediný titul,“ prozradila.

Běloruska Aryna Sabalenková během semifinále Australian Open.

První si odškrtla loni na Australian Open, a jelikož do letošního Roland Garros půjde už jako 26letá, má nyní v Melbourne poslední příležitost přání svého otce splnit.

Další ambici, kterou si vytyčili, tedy aby se stala světovou jedničkou, zvládla loni, o to víc se chce porvat i o druhou. „Pro výhru udělám vše,“ ujišťuje před sobotním finále.

Na osud věřím, jen když vše dopadne dobře

Jedenadvacetiletá Čeng Čchin-wen si o grandslamovou trofej zahraje premiérově, dosud bylo jejím maximem čtvrtfinále.

Do Australian Open vstupovala jako světová patnáctka – nyní už má jistý posun do první desítky – a využila příznivý los, když nenarazila na jedinou nasazenou protivnici. Ve čtvrtečním semifinále si výsledkem dvakrát 6:4 poradila s přemožitelkou Lindy Noskové Dajanou Jastremskou.

A uvědomuje si, že ve finále ji čeká mnohem obtížnější zkouška.

Číňanka Čeng Čchin-wen se hecuje ve čtvrtfinále Australian Open.

„Sabalenková je velmi komplexní hráčka, všechny údery má hodně prudké. Budu se muset vypořádat i s výzvami na mé straně, protože finále přináší hodně tlaku. Kdo se s ním popasuje líp a kdo pod ním dokáže hrát svůj tenis, vyhraje,“ předesílá.

Pokud by Bělorusku přemohla, zapsala by se do listiny vítězek turnaje přesně deset let po průkopnici čínského tenisu Li Na. Se šampionkou Australian Open 2014 se letos i potkala, když dělala rozhovor po vítězství ve třetím kole, úspěšná krajanka, která triumfovala i na Roland Garros 2011, ji nečekaně přepadla.

„Stala se první hráčkou z Asie, která vyhrála grandslam, čímž dala hodně naděje malým dětem, jaké jsem tehdy byla i já. Od té doby jsem snila, že ji jednou napodobím,“ vyznává se Čeng Čchin-wen.

„Jsem ráda, že vidím, jak se hodně hráčů z Číny zlepšuje. Myslím, že Čeng má letos velkou šanci,“ domnívá se Li Na.

A co její nástupkyně říká na možnost, že by mohla ovládnout úvodní grandslam sezony přesně deset let po ní?

„Na osud věřím jen tehdy, když všechno dobře dopadne. Ale když podobné věci nedopadnou, tak na něj nevěřím,“ poznamenala Čeng Čchin-wen vesele.