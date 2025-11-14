S Kvitovou mě napálili, kvůli sázce jsem si musel založit Facebook, vzpomíná Pála

Kapitán českých tenistek Petr Pála sleduje čtvrtfinále BJK Cupu v Málaze. | foto: Reuters

Stanislav Kučera
Když se v kanceláři akademie, kterou provozuje společně se svým otcem Františkem a švagrem Pavlem Víznerem, usadí do křesla, má příjemný výhled. Na nástěnce za monitorem, na němž kontroluje bludiště rozpisů šesti kurtů, vidí připomínku svého největšího úspěchu v aktivní tenisové kariéře. Na fotografii s pohárem pro finalisty čtyřhry na Roland Garros 2001 má Petr Pála o něco více vlasů, ale pořád bezpečně uhodnete, že je to on.

I nyní, v padesáti letech, je stále štíhlý a neustále ponořený do tenisu, byť v trochu jiné roli. Od roku 2008 vede českou ženskou reprezentaci, se šesti tituly je nejúspěšnějším kapitánem v historii týmového BJK Cupu, dříve Fed Cupu.

Další triumf už ale nepřidá, v závěru týdne ve Varaždínu ho na lavičce čekají poslední dvě utkání. Po baráži, v níž Češky zabojují o jediné místo zaručující setrvání v elitní divizi s Kolumbií a domácím Chorvatskem, předá post Barboře Strýcové.

„Vůbec nemyslím na to, že mám před sebou poslední zápasy. Spíš se soustředím, abychom skončili první,“ popisuje. V obsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz oprašuje zážitky ze slavných bitev a povídá také o současné nadějné generaci.

Prakticky hned, jak jsme dohráli, přijely kamiony a odvážely spoustu antuky, kterou tam pro nás Italové připravili, aby byly kurty co nejpomalejší.

o semifinále Fed Cupu 2010 v Římě

S Kvitovou mě napálili, kvůli sázce jsem si musel založit Facebook, vzpomíná Pála

