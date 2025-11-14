I nyní, v padesáti letech, je stále štíhlý a neustále ponořený do tenisu, byť v trochu jiné roli. Od roku 2008 vede českou ženskou reprezentaci, se šesti tituly je nejúspěšnějším kapitánem v historii týmového BJK Cupu, dříve Fed Cupu.
Další triumf už ale nepřidá, v závěru týdne ve Varaždínu ho na lavičce čekají poslední dvě utkání. Po baráži, v níž Češky zabojují o jediné místo zaručující setrvání v elitní divizi s Kolumbií a domácím Chorvatskem, předá post Barboře Strýcové.
„Vůbec nemyslím na to, že mám před sebou poslední zápasy. Spíš se soustředím, abychom skončili první,“ popisuje. V obsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz oprašuje zážitky ze slavných bitev a povídá také o současné nadějné generaci.
Prakticky hned, jak jsme dohráli, přijely kamiony a odvážely spoustu antuky, kterou tam pro nás Italové připravili, aby byly kurty co nejpomalejší.