Hertogenbosch 2026: program, favorité a kde sledovat

  13:00
Travnatá tenisová sezona začíná a její otevření tradičně obstarává turnaj v nizozemském Rosmalenu, známý také jako Libéma Open v ’s-Hertogenboschi. Podnik dlouhodobě slouží elitním hráčům a hráčkám jako důležitá příprava na Wimbledon. V našem přehledu najdete aktuální program, výběr favoritů i tipy, kde turnaj sledovat.

Felix Auger-Aliassime je jedním z hráčů, kterým travnatý povrch sedí. | foto: Emma Da SilvaAP

Libéma Open 2026Detaily
Datum konání6. června – 14. června 2026
Místo (Lokace)Autotron Rosmalen / ‚s-Hertogenbosch, Nizozemsko
Kategorie turnajeATP Tour 250 (Muži) / WTA 250 (Ženy)
PovrchTravnatý povrch (Outdoor Grass Court)
Prize Money€723,435
Oficiální weblibema-open.nl

Kde sledovat turnaj v Hertogenboschi živě?

Zajímá vás, kde sledovat živé vysílání (live stream)? Pro české tenisové nadšence existuje hned několik pohodlných cest, jak si užít zápasy naplno:

Turnaj v Hertogenboschi naladíte v programu stanice Premier Sport 2.

Najdete ji u těchto poskytovatelů:

  • Telly: Součást balíčků Střední, Velký, MAXI a Sport
  • MAGENTA TV: Součást tarifů M, L a XL.
  • Oneplay: Dostupná v plánech Extra sport a Maximum.
  • Vodafone TV: Zařazena do sportovních a vyšších televizních tarifů

Streamy sázkových kanceláří: Alternativou pro sledování téměř všech zápasů i z vedlejších kurtů jsou online streamy sázkových kanceláří (např. Tipsport TV, Fortuna TV). Podmínkou bývá pouze registrovaný účet a minimální obrat, streamy jsou pak k dispozici v dobré kvalitě přímo v prohlížeči nebo mobilní aplikaci.

Program a harmonogram turnaje

Areál se otevírá denně v 10:00 a na centrálním kurtu uvidíte minimálně čtyři zápasy za den.

  • So 6. a Ne 7. června - kvalifikační boje obou okruhů.
  • Po 8. až Pá 12. června - úvodní kola, osmifinále a čtvrtfinále na všech kurtech (start vždy od 10:00).
  • So 13. června - semifinále mužské i ženské dvouhry, následovaná finále čtyřher (ta se mohou hrát na vedlejších kurtech).
  • Ne 14. června - finálový den. Ve 12:00 začíná finále žen, nejdříve od 14:30 pak rozhodují o titulu muži.

Hvězdy a nasazení hráči na Libéma Open 2026

Startovní listina pro rok 2026 slibuje pořádnou podívanou a podle aktuálního žebříčku ATP i WTA bude konkurence obrovská.

V mužské dvouhře (ATP 250) jsou největším tahákem hráči, kterým rychlá tráva dlouhodobě sedí:

  • Felix Auger-Aliassime (Kanada)
  • Alex de Minaur (Austrálie)
  • Daniil Medveděv

Ženský pavouk (WTA 250) nezůstává nijak pozadu. Mezi nejvýše nasazené patří:

  • Jekatěrina Alexandrovová
  • Clara Tausonová (Dánsko)
  • Elise Mertensová (Belgie)
  • Emma Navarrová (USA)

Česká stopa: Kdo nás bude reprezentovat?

Pro české fanoušky je turnaj v Nizozemsku tradičně ostře sledovaná událost. A je proč – Česko tu má i svou vítěznou historii. V roce 2005 tady například slavila triumf Klára Koukalová.

V roce 2026 míří naše naděje hlavně do ženské soutěže. Na trávě by se měla představit zkušená grandslamová šampionka Barbora Krejčíková, jejíž variabilní hra umí být na rychlém povrchu pořádně nepříjemná. Vedle ní pak dostane prostor velký talent českého tenisu Sára Bejlek, pro kterou bude travnatá sezóna cennou zkušeností před přesunem do Londýna.

Do hry by měla zasáhnout i stále se zlepšující Nikola Bartůňková.

Jaký je povrch a kdo má výhodu?

Tráva v ‚s-Hertogenboschi je pověstná svou rychlostí a hodně nízkým odskokem. Výměny jsou tu krátké a do velké výhody se dostává každý, kdo má tvrdý servis a agresivní pojetí hry (tedy klasický serve-and-volley). Nejlépe to v minulosti dokládal Francouz Nicolas Mahut, který tu díky svému útočnému stylu posbíral hned tři tituly.

Z aktuální špičky proto povrch jednoznačně sedí hráčům s vynikajícím podáním. Pozornost se tak upíná na jména jako Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Tallon Griekspoor či Arthur Rinderknech. Ti mají oproti typickým antukářům znatelnou výhodu.

Historie a obhájci titulu

Muži se v Rosmalenu perou o body už od roku 1990, ženy se přidaly v roce 1996. Za ta léta se vystřídala i řada názvů – sponzoři přicházeli a odcházeli, a s nimi se měnila i cedule nad areálem. Starší fanoušci si proto turnaj možná vybaví jako Heineken Trophy, Ordina Open nebo UNICEF Open.

Kdo tu vládl nejvíc? V mužské dvouhře se o primát dělí Australan Patrick Rafter a Nicolas Mahut, o němž už řeč byla. Každý zvedl trofej třikrát. U žen je to ještě těsnější: dvě výhry si připsala hned čtveřice hráček – Justine Heninová, Tamarine Tanasugarnová, Coco Vandewegheová a Jekatěrina Alexandrovová.

Kdo bude obhajovat loňské zlato? Mezi muži Kanaďan Gabriel Diallo, v ženské soutěži zkušená Belgičanka Elise Mertensová.

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Témata: Tenis, Libéma Open

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Wang vs. SamsonTenis - - 8. 6. 2026:Wang vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 1.97
  • -
  • 1.83
Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 14:15
  • 1.72
  • -
  • 2.12
Viďmanová vs. FruhvirtováTenis - - 8. 6. 2026:Viďmanová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 17:00
  • 2.12
  • -
  • 1.65
Guerrieri vs. SvrčinaTenis - - 8. 6. 2026:Guerrieri vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
8. 6. 18:00
  • 2.54
  • -
  • 1.44
Jastremská vs. BejlekTenis - - 9. 6. 2026:Jastremská vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.53
  • -
  • 2.47
Krejčíková vs. ZarazúováTenis - - 9. 6. 2026:Krejčíková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.15
  • -
  • 5.29
Program a výsledky
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Výsledky

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