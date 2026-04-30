Překvapení na Masters. Ruud v Madridu titul neobhájí, podlehl mladému Blockxovi

Ve druhém setu patnáctý hráč světa odvrátil tři mečboly, ale při čtvrtém už jednadvacetiletý Belgičan utkání ukončil.
Blockxe, jenž je v žebříčku na 69. místě, čeká v premiérovém semifinále buď Ital Flavio Cobolli, nebo třetí hráč světa Alexander Zverev z Německa, který v osmifinále vyřadil Jakuba Menšíka.
Už nyní má Blockx jistotu, že v novém vydání žebříčku si vylepší osobní maximum na 35. místo. Jeho největším dosavadním úspěchem je finálová účast na loňském Turnaji mistrů hráčů do 20 let, který však ATP nepočítá mezi oficiální turnaje.