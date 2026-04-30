Překvapení na Masters. Ruud v Madridu titul neobhájí, podlehl mladému Blockxovi

Autor: ,
  15:14
Norský tenista Casper Ruud titul na turnaji série Masters v Madridu neobhájí. Ve čtvrtfinále prohrál dvakrát 4:6 s Alexandrem Blockxem z Belgie, kterého čeká první semifinále na okruhu ATP. Ruud v úvodní sadě smazal ztrátu 2:4, pak ale za stavu 4:4 přišel znovu o podání a Blockx vzápětí rozhodl.
Fotogalerie4

Casper Ruud na Masters v Madridu. | foto: Reuters

Ve druhém setu patnáctý hráč světa odvrátil tři mečboly, ale při čtvrtém už jednadvacetiletý Belgičan utkání ukončil.

Blockxe, jenž je v žebříčku na 69. místě, čeká v premiérovém semifinále buď Ital Flavio Cobolli, nebo třetí hráč světa Alexander Zverev z Německa, který v osmifinále vyřadil Jakuba Menšíka.

Už nyní má Blockx jistotu, že v novém vydání žebříčku si vylepší osobní maximum na 35. místo. Jeho největším dosavadním úspěchem je finálová účast na loňském Turnaji mistrů hráčů do 20 let, který však ATP nepočítá mezi oficiální turnaje.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Svrčina vs. Ferreira SilvaTenis - - 30. 4. 2026:Svrčina vs. Ferreira Silva //www.idnes.cz/sport
30. 4. 16:00
  • 1.26
  • -
  • 3.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.