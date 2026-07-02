Roztržený náramek, gól Anglie, dvě vajíčka a sedm mečbolů. O velkém boji Krejčíkové

Stanislav Kučera
  7:07
Barbora Krejčíková se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu.

Barbora Krejčíková se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Barbora Krejčíková se raduje v duelu druhého kola Wimbledonu s Mirrou...
Ruska Mirra Andrejevová ve druhém kole Wimbledonu.
Barbora Krejčíková se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu.
Ruska Mirra Andrejevová spěchá za balonkem ve druhém kole Wimbledonu.
12 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Nejen tenisem žil ve středu večer wimbledonský areál, diváci hltali také utkání anglických fotbalistů na mistrovství světa. Když v ochozech centrkurtu slavili gól, Barbora Krejčíková musela o chvilku odložit přípravu na servis. „Myslela jsem, že fandí nám,“ smála se Češka po výhře nad Mirrou Andrejevovou 4:6, 7:5 a 6:4.

Duel Anglie a Demokratické republiky Kongo hraný v americké Atlantě nabídl podobně vyrovnanou přetahovanou jako souboj grandslamových šampionek ve druhém kole travnaté slavnosti.

A šťastnější z něj nakonec vzešla Krejčíková. „Dramatický zápas, jako na houpačce. Mám obrovskou radost, že se mi ho podařilo vyhrát a ubojovat. Takového vítězství si nesmírně cením.“

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Přitom lépe začala Andrejevová, vítězka nedávného Roland Garros a aktuální světová pětka.

V prvním setu otočila z 0:3 na 6:4 a zdálo se, že míří za očekávaným postupem. Ale koncovka druhé sady vyšla lépe zkušené Češce.

Královna antukové Paříže 2021 a předloňského Wimbledonu díky brejku v závěrečném gamu slavila skóre 7:5 a srovnání.

A navrch měla také v rozhodujícím dějství.

Barbora Krejčíková servíruje ve druhém kole Wimbledonu.
Ruska Mirra Andrejevová se soustředí na úder ve druhém kole Wimbledonu.

V šesté hře devatenáctiletou Rusku brejka a za stavu 5:3 podávala na vítězství. Vypracovala si vedení 40:0, tedy tři mečboly v řadě. Poté měla ještě další tři. Ani jeden však využít nedokázala.

Andrejevová náhle přestala kazit, na Češku naopak zaútočila nervozita.

„Mirra je obrovská bojovnice, takže jsem věděla, že mi nenechá nic zadarmo,“ popisovala Krejčíková. „Věděla jsem, že ten úplně poslední bod si musím uhrát sama.“

Nakonec se jí to podařilo. Za stavu 5:4 Andrejevovou připravila o podání, proměnila celkově až sedmý mečbol. Mohutně si zařvala, centrální dvorec zaplavily její pozitivní emoce. Vážila si především toho, jak pevná zůstala v ošemetné koncovce.

Barbora Krejčíková se raduje v duelu druhého kola Wimbledonu s Mirrou Andrejevovou.
Ruska Mirra Andrejevová ve druhém kole Wimbledonu.
Barbora Krejčíková se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu.
Ruska Mirra Andrejevová spěchá za balonkem ve druhém kole Wimbledonu.
12 fotografií

„Samozřejmě mě mrzelo, že jsem zápas nedoservírovala. Ale věděla jsem, že když dobře zreturnuju a dostaneme se do výměny, tak v ní budu lepší. Navíc na ni musel být obrovský tlak, protože prohrávala 4:5 a musela si udržet podání. Já měla polštář, a kdybych game nezískala, bylo by to 5:5 a hrálo by se dál.“

Zápas nabídl i několik nečekaných zápletek.

O té s podtextem mistrovství světa v kopané už byla řeč, ale Krejčíkovou nikterak nerozhodila. „V tu chvíli jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že se hraje fotbal. Byla jsem plně na kurtu. Zápas byl v té fázi velmi vyrovnaný, takže jsem se soustředila výhradně na servis, return a svou hru.“

Barbora Krejčíková se hecuje během utkání druhého kola Wimbledonu.

Další nezvyklost přišla, když se Andrejevové při jednom z úderů roztrhl náramek a Ruska pak společně s rozhodčí vybírala z trávy korálky a odhazovala je pryč, aby nepřekážely.

„Ten moment si pamatuju, ale popravdě jsem přesně neslyšela, co se tam stalo,“ vyprávěla Krejčíková. „Jen vím, že se hra zastavila a něco se tam sbíralo. Každopádně jsem to nijak neřešila a ani po výměně stran jsem si nevšimla, že by na kurtu něco leželo.“

Sama pak těžké chvíle zažila, když si ve druhém setu masírovala břicho. „Píchalo mě v boku,“ vysvětlila. „Tím, jak jsem nedávno byla nemocná, jsem špatně dýchala a kašlala. Do toho jsme trénovali, takže mi celé tělo zatuhlo. Teď pracujeme na tom, abychom ho uvolnili, ale chce to čas.“

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Zdravotní komplikace ji postihly před necelými třemi týdny na turnaji v nizozemském Hertogenboschi, kde kvůli nim nenastoupila k finále. Navzdory tomu se ale stihla na Wimbledon připravit.

„Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme, zkusíme trénovat a vytěžíme maximum z času, který nám zbýval. Upřímně mě překvapilo, že jsem byla schopná odehrát tak dobrý a dlouhý zápas. Fyzicky to sice bylo jako na houpačce, ale nakonec jsem to zvládla docela dobře,“ těšilo ji.

Síly jí nedocházely ani v infarktovém závěru bitvy, která se natáhla na dvě a tři čtvrtě hodiny. „Člověk to v té chvíli už vůbec nevnímá. Prostě jen běháte, bojujete o každý míč a děláte maximum pro to, abyste zápas zdárně dotáhli do konce. Nepřemýšlím nad tím, že už nemůžu.“

Barbora Krejčíková v duelu druhého kola Wimbledonu s Mirrou Andrejevovou.

Teď dostane den na zotavení a v pátek ve třetím kole změří síly s dvacetiletou krajankou Nikolou Bartůňkovou. Jen to jako vždy zjistí až ráno před zápasem, protože se nechce rozptylovat myšlenkami na další soupeřku.

Také o tom, že ji čeká Andrejevová, se dozvěděla jen pár hodin předem, když si zrovna připravovala vajíčka k snídani.

„A udělala jsem si dvě, abych měla na zápas dost energie,“ uzavřela s úsměvem.

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