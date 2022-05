Tátu jsem porazila už v šesti letech, říká tenisová naděje Fruhvirtová

S tenisem začínala už ve třech letech. Rodiče obě sestry vedli od dětství k pohybu. „A tenis se ukázal jako jeden ze sportů, který méně ničí tělo. Tak jsem s ním začala. A protože sestra Brenda chtěla většinou dělat to, co já, tak děláme tenis obě,“ líčí Linda.

Rodiče navíc hráli tenis rekreačně, takže mohla být rodina pohromadě. A kdy Linda poprvé porazila svého otce? „Tak to mi mohlo být šest let. Pak jsem mu začala dávat velké náskoky. Takže když jsem vyhrála 10:2, tak jsem ho porazila, ale jakmile si dal tři nebo čtyři body, tak vyhrál on.“

Linda byla od dětství soutěživým typem tenistky. Ráda hrála na body, zápasy měla raději než tréninky. Přestože její sestra Brenda je o dva roky mladší, trénovaly často spolu. Dokonce spolu hrály čtyřhru. Když se teď postaví proti sobě, má Linda stále věkový náskok.

„Dřív jsem říkala, že vzhledem k věkovému rozdílu proti ní neumím hrát naplno, ale už se stalo, že mě dokázala porazit. Ale je moc důležité, že máme skvělý vztah. Nehádáme se ani na kurtu a to je důležité,“ usmívá se nadějná česká hráčka.

Linda Fruhvirtová teď zažívá klíčovou část své kariéry, kdy pomalu opouští juniorskou kariéru a začíná hrát mezi dospělými tenistkami. Proniknout do absolutní špičky však není vůbec snadné. Hraje menší turnaje ITF a pokouší se dostat na velké turnaje WTA prostřednictvím kvalifikací.

Jedním z velkých zlomů v kariéře pro ni byl letošní turnaj v Miami, kde se probojovala až do osmifinále a porazila hned dvě špičkové tenistky, bývalou světovou jedničku Bělorusku Azarenkovou a Belgičanku Mertensovou.

Porazit Azarenkovou? Splněný sen

Běloruska Viktoria Azarenková jí zápas vzdala za stavu 2:6, 0:3. Celý duel měla mladá Češka pod kontrolou a předváděla velmi kvalitní tenis. „Určitě tenhle zápas bude vždycky patřit mezi moje největší vítězství. Když jsem vyrůstala, tak jsem Azarenkovou sledovala v televizi, jak vyhrávala grandslamy, když byla první na světě. Porazit ji, to byl pro mě splněný sen.“

A co Linda Fruhvirtová, které momentálně patří v žebříčku WTA 205. místo, považuje za svou největší zbraň? „Určitě bojovnost. Odmalička jsem se nikdy nevzdávala. Ať už byl stav jakýkoliv, prostě bojuji od prvního do posledního míčku. A myslím, že to je jedna z mých nejsilnějších stránek.“

Lindu teď čekají kvalifikace na další prestižní turnaje. Během antukové sezony považuje za největší výzvu kvalifikaci na Roland Garros, kde by si ráda zahrála hlavní soutěž.

Jak vzpomíná na své premiérové vystoupení v českém týmu v Billie Jean King Cupu? Proč jezdí na turnaje se svým tatínkem a její sestra Brenda s maminkou? Jak moc mladé české hráčce pomohl kouč Patrick Mouratoglou? V čem je jeho trenérská metoda výjimečná? Jaké má Češka tenisové sny? A má své tenisové vzory?

I o tom hovořila Linda Fruhvirtová v Rozstřelu.