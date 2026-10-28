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Zahrajete si ještě dnes tenis?
To víte, že ano. A jak ráda.
A jak často?
Pořád. Ještě trochu trénuju a potom hraju za dámský tým nad 50 let. Ty hráčky už jsou o něco mladší než já. Ale i tak hraju na jedničce.
Porážíte je?
Zatím jsem ještě neprohrála a mám takovou dobrou pověst. Všichni se mě bojí. Takže zatím to šlo, zatím jsem vyhrávala.
To je určitě díky tomu vašemu proslulému liftovanému forhendu. Z toho měly strach i veliké tenistky minulosti.
Asi ano. A taky díky kraťasům.
Když dnes přijdete na kurt, pořád se ve vás ozývá závodnice? Dokážete si říct, že si chcete jen tak zahrát pro radost, nebo pořád hrajete naplno jako profesionální tenistka?
Zápasy samozřejmě hraju naplno. To je taky jediná chvíle, kdy na sebe navléknu sukni. A když vím, že si navléknu sukni, tak vím, že se musím jinak soustředit a jinak snažit. V tréninku hraju hodně s manželem. On hraje na mé úrovni, výborně si spolu zahrajeme.
Na vaší úrovni? To je docela vysoká úroveň.
On hrál tenis dobře. Nevyhrával třeba tolik zápasů jako já, ale o tom to není. My si spolu dobře zahrajeme. A důležité je, že mám doma parťáka na tenis, když potřebuju.
On byl také tenista?
Hrál jenom klubové zápasy.
Když se ohlédnete za svou kariérou, který okamžik vám dodnes udělá největší radost?
Těch okamžiků bylo víc. Asi to byla vždycky vítězství na turnajích. Musím se přiznat, že jsem dost trpěla, když jsem prohrála. Nikdo nebyl šťastný, když prohrál, ale někdo to hodil za hlavu a šel dál. Já jsem kolikrát dokázala týden brečet, když jsem prohrála v prvním kole.
Opravdu?
Opravdu. To bylo hrozné. Trápila jsem se až do dalšího turnaje. Ale zase když jsem vyhrála, ten pocit štěstí byl úžasný.
Takže nějaký nejlepší moment? Třeba vítězství na prestižním turnaji v Římě? Tehdy se říkalo, že je to pátý grandslam.
Asi ano. Byl to opravdu velký turnaj a měla jsem hroznou radost, že se mi to podařilo.
Připomeňme – v roce 1978 jste ve finále v Římě porazila Rumunku Virginii Ruziciovou po dramatických setech 7:5 a 7:5.
Ano. A ta měla se mnou takovou bilanci, že spíš vyhrávala ona než já. Ale v Římě se mi nějak podařilo nad ní vyhrát.
Ve dvouhře na French Open jste třikrát za sebou zůstala těsně před finále, prohrála jste v semifinále. Mrzí vás některá z těch příležitostí dodnes? Měla jste tehdy pocit, že byste mohla vyhrát celý turnaj?
Tehdy jsem asi takhle nepřemýšlela. Šlo se od zápasu k zápasu a každý byl těžký. Když se na to teď dívám, jsem ráda, že jsem uhrála tři semifinále, navíc za sebou. Byly tam hráčky, které jsem neporážela každý den. Vím, že jsem tam jednou prohrála s Mimou Jaušovcovou z tehdejší Jugoslávie. Ta na pomalé antuce vyběhala každý míč a nezkazila ani balon. Byly to těžké zápasy. My jsme spolu měly bilanci docela vyrovnanou, ale záleželo na tom, jak to které z nás ten den padne, jaký je povrch a podobně. (Regina Maršíková prohrála v semifinále French Open v roce 1977 s Mimou Jaušovcovou po boji 1:6, 6:3, 3:6, pozn. red.)
Ve dvouhře jste během kariéry porazila legendy: Martinu Navrátilovou, Billie Jean Kingovou, Evonne Goolagongovou nebo Hanu Mandlíkovou. Kterého z těch skalpů si vážíte nejvíc?
Těžko říct. Když jsem porazila Evonne Goolagongovou, bylo to v Americe na Hilton Head. Dostala jsem se tím do finále, kde jsem potom prohrála s Tracy Austinovou. Z toho vítězství jsem měla radost. Hrály jsme večer poslední zápas a já prohrávala 2:5 ve třetí sadě. Lidé už pomalu odcházeli domů. Bylo pro ně velké překvapení, když druhý den přišli na finále a byla jsem tam já. Samozřejmě na antuce bylo tehdy snadnější Goolagongovou porazit než na trávě.
Byla to ale jiná antuka? Nebyla červená, že?
Byla zelená. Ale v zásadě míč skákal vysoko. Možná byla malinko rychlejší, ale bylo to podobné jako to, na co jsme byly zvyklé u nás.
A byla naopak soupeřka, na kterou jste neuměla hrát? Proti které jste šla na kurt a říkala si: „Zase ona? To nedám!“
Za jistých okolností se dalo vždycky všechno vyhrát. Nikdo neměl každý den ten nejlepší. Ale třeba proti Chris Evertové nebo Tracy Austinové jsem věděla, že i když zahraju naprosto nejlepší zápas a nejlepší tenis, stejně to nemusí stačit. A taky se to stalo.
Ony vás prostě upinkaly od zadní čáry.
Prostě mě upinkaly. (Směje se.)
A Chris Evertová navíc neudělala žádnou chybu...
Nikdy. Kolikrát to počítali a ona sama udělala třeba jedinou chybu za set. Samozřejmě když soupeřka udělala bod, bylo to něco jiného. Ale ona sama udělala jednu jedinou chybu.
Tu tedy nešlo porazit. Přitom jste s ní ale hrála vyrovnané zápasy...
Bojovala jsem. Jednou jsem strašně bojovala a prohrála jsem ve třetím setu 7:5.
Pro vás byla asi nejoblíbenějším povrchem antuka. Měla jste skvělý liftovaný forhend. Ale ona měla také nejraději antuku, ne?
Ona měla na kurtu úžasný přehled a předvídavost. Uměla všechno a nezkazila.
Několik let jste byla československou jedničkou. Jaké postavení tehdy měla úspěšná tenistka? Poznávali vás lidé na ulici?
Ale ano, snad mě poznávali. Dokonce mě poznali u pumpy v Německu, když jsem tankovala. Hrály jsme turnaj v Západním Berlíně. Jeden rok jsem tam byla ve finále a druhý rok jsem turnaj vyhrála. Když jsem jela domů, u té pumpy mi všichni tleskali. Asi viděli českou značku, české auto, a nějak mě poznali.
Roland Garros jste ale nakonec vyhrála, sice ne ve dvouhře, ale ve čtyřhře. Vaší spoluhráčkou byla Američanka Pam Teeguardenová. Jak jste se daly dohromady? Byl to rok 1977, těžké období normalizace. To vám povolili hrát s Američankou?
Tohle nám nikdo nezakazoval. Na smíšenou čtyřhru nebo klasického debla jsme se prostě domluvili v šatně.
Ale s Jihoafričankou nebo Jihoafričanem byste hrát nesměla.
To jsem nesměla. Vlastně jsem proti nim ani nesměla nastoupit. Někdy měli třeba dva pasy, takže se řeklo: „Má anglický pas, tak to půjde...“ Takhle se to řešilo. A s Pam? Jednoho dne jsme se nějak domluvily v šatně. Taky nikoho neměla, tak jsme spolu hrály v Paříži a vyhrály jsme tam.
Hrály jste potom ještě někdy spolu? Byl to přece velký úspěch.
Jestli jsme hrály nějaké menší turnaje, to je možné. Už si to úplně přesně nepamatuju. Ale také jsem docela hodně hrála s Andreou Jaegerovou.
Také Američankou.
Ano, byla mladá. Hrály jsme spolu turnaje v Americe, také na Floridě na antuce. Myslím, že jsme hrály i v Torontu.
Ta má velmi zajímavý osud. Andrea Jaegerová po tenisové kariéře vstoupila do řádu, stala se jeptiškou...
Něco jsem zaslechla, ale nemám s ní kontakt. (Andrea Jaegerová v roce 2006 vstoupila do anglikánského dominikánského řádu a věnuje se pomoci dětem s rakovinou. Pozn. red.)
Ještě se vrátím k normalizaci. Do čeho všeho vám zasahoval tenisový svaz? Rozhodovali funkcionáři, kam pojedete, s kým budete hrát nebo kolik peněz vám zůstane? Jak to bylo?
Ze začátku jsem hrála za svaz. Svaz mi dělal všechny dokumenty a vysílal mě na turnaje. Napsala jsem si seznam, kde bych se svými body mohla hrát a kde bych chtěla hrát. Oni mi udělali vízum a připravili dokumenty. Potom, když mi bylo přes osmnáct, jsem měla takzvaný poloprofesionální status. Padesát procent výher jsem si směla nechat a padesát procent jsem odevzdávala svazu.
Mluvíte o prize money z turnajů.
Ano. Jenomže tehdy těch peněz nebylo tolik jako dneska. A navíc mi třeba v Paříži hned sebrali 38 procent na místních daních. Pak jsem musela odevzdat svazu 50 procent z toho, co zbylo, a všechno jsem si musela platit. Člověk létal do Austrálie, do Ameriky a letenky také něco stály.
Musela jste si to platit sama? Svaz vám to neplatil?
Když jsem měla poloprofesionální status, musela jsem si to platit sama. Za letenky jsme platily určitě třeba třicet tisíc dolarů za rok.
Létala jste tehdy po světě sama? Nebo s trenérem?
Sama. S trenérem ne, na to nebyly peníze. Tehdy se ještě na nějaké trenéry tolik nehrálo.
Dnes mají hráčky početné týmy, létají soukromými letadly.
Když vyhrají grandslam, tak si to mohou dovolit.
Ale vy jste vyhrála Řím. To byl velký turnaj, dnešní Masters.
To máte pravdu. Taky jsem dvakrát letěla Concordem, abych stihla zápasy.
Opravdu?
Opravdu. To byl velký zážitek. Jednou jsem se narychlo dostala na závěrečný Turnaj mistryň. Mezi nejlepších osm na světě. Najednou zazvonil telefon a zavolali mi, že se někdo zranil a já jsem náhradnice. Ptali se, jestli přiletím. Tak jsem si zamluvila Concord a letěla jsem jako velká hvězda Concordem.
To vám ale neproplatili.
Samozřejmě mi to nikdo neproplatil, ale stihla jsem to, protože Concord tam byl hned.
Při cestách jste viděla, jak žijí vaše západní soupeřky. Jak velký rozdíl byl mezi jejich možnostmi a vašimi? Byl tenis u nás tehdy podporovaný? Měli jsme velké hvězdy a vy jste byla jednou z nich. Nemusela jste bojovat s tím, že by vám někdo říkal, že je to západní sport?
S tím jsem tolik nebojovala. Měla jsem štěstí, že si mě moc nikdo nevšímal. Myslím si, že my Češi máme tenis v DNA. Odjakživa tu byli dobří hráči, i když se nedalo cestovat. Ať to začalo panem Jiřím Javorským, potom Věra Suková, maminka Heleny Sukové, finalistka Wimbledonu. Honza Kodeš vyhrál Wimbledon. Jeho sestra Vlasta Vopičková Kodešová byla úspěšná v Poháru federace. Pak to šlo dál. Martina Navrátilová vyhrála, co se dalo, i když v té době u nás už nežila. Ivan Lendl vyhrál všechno kromě Wimbledonu. Tradice dobrého českého tenisu pokračovala dál a není to jiné ani dnes. Jen s tím rozdílem, že dnes mají hráči větší možnosti a víc lidí může vycestovat.
Jak moc jiné to tehdy bylo?
Tehdy, vlastně až do revoluce, jeli vždycky maximálně dva nebo tři – a víc nikoho nepustili. Takže každý se snažil být na špičce. Dnes mají holky i kluci daleko větší možnosti. Když jsem byla malá, žádné haly v zimě nebyly. Byla jedna ubohá Klamovka. Nebo pak tělocvična. Tam nám v zimě natáhli provázek a jednou dvakrát týdně jsme si trochu pinkli. Haly moc nebyly. Já jsem v zimě krasobruslila, v létě hrála tenis, kluci hráli hokej. A taky jsme se to naučili. Kolikrát si říkám, že dnes mají tolik možností, až mám strach, aby trenéři a rodiče děti neutavili moc brzy. Jedna věc je základ, ten musí být, a tady v republice byl v tenisu vždycky dobrý. Ale potom se musí opatrně, v kritickém věku, kdy děti ještě nejsou úplně vyzrálé, aby toho nedělaly moc. Najít zlatou střední cestu je asi docela těžké. Myslím, že rodiče i trenéři by na to měli dohlédnout.
Byla jste blízko světové desítce, na vrcholu kariéry a mohla jste jít ještě dál. A pak přišel zlom, událost, která to všechno zastavila. Jak na to dnes vzpomínáte? (V září 1981 měla Regina Maršíková dopravní nehodu, při které zemřel člověk. Podle deníku The Washington Post byla za nehodu shledána vinnou a nějaký čas strávila ve vězení. Následovalo období podmínky, kdy směla hrát nejprve jen v Československu a později v dalších zemích východního bloku. Na světový okruh se ale ještě vrátila. Pozn. red.)
Byla to škoda, protože to bylo zrovna v době, kdy jsem asi hrála nejlépe. Ale to už nikdo zpátky nevezme. Potom jsem ještě hrála, ale už to nebylo úplně ono. Po čtyřech letech už vás prakticky nikdo nezná.
To byly čtyři roky?
Skoro čtyři roky jsem na okruhu nehrála. Pak už se vás nikdo nebojí, nikdo vás nezná. Ztratíte kontakt s tenisem. I když jsem potom nehrála špatně, přišly ale úrazy. V Curychu jsem si přetrhala zkřížený vaz. To bylo rok potom.
O této těžké době příliš nemluvíte. Co lidem říkáte, když se vás na ni ptají?
Sama sobě jsem řekla, že tohle je kapitola, která se odehrála a už se stejně nezmění.
Mohla jste tehdy trénovat? Umožnili vám to ve výkonu trestu?
Ano. Trénovala jsem. A dokonce jsem pak ke konci hrála i nějaké turnaje po České republice, abych z toho úplně nevypadla.
Ještě v době podmínky? Když vás pustili ven?
Hrála jsem. Nesměla jsem vycestovat, ale hrála jsem. Třeba jsme hráli turnaj v Jihlavě s Milanem Šrejbrem.
Pozdějším daviscupovým tenistou.
Ano. Zpátky jsme jeli stopem a zastavil nám pán s trabantem. Zastavil nám asi jenom proto, abychom ho do kopce tlačili, protože to auto moc nejelo. Pomohli jsme mu ho dotlačit do kopce a za to jsme se dostali až do Prahy.
Co bylo po návratu jiné než předtím? Byla horší fyzička?
Asi mi chyběl kontakt se světovou špičkou. A přišla zranění. Operovali mi koleno. Operované koleno znamená rok a potom vás stejně ještě trochu bolí. Hrála jsem sice dobře, ale už to nebylo ono.
Přitom jste ještě nebyla ve věku, kdy by návrat nebyl možný. Vrátila jste se...
Ano, hrála jsem turnaje. Uhrála jsem třeba dvě kola, ale nedostala jsem se do finále nebo do semifinále. Byli tam už také jiné hráčky, třeba Steffi Grafová.
S tou jste hrála? Jaké to bylo?
Hrála. Prohrála jsem, ale docela jsem bojovala do stavu 3:3. Bylo to na antuce v Hamburku, v roce 1988, kdy byla neporazitelná. Pak jsem prohrála 3:6, 0:6. Když jsem přišla do šatny, všichni mi tleskali, že jsem udělala tři gemy. Tak těžké to proti ní bylo.
Když jste se vracela do velkého tenisu, ptali se vás lidé, co se stalo? Chtěly to vědět ostatní tenistky?
Asi se ptali. A já jsem řekla, jak to bylo, a tím to pro mě skončilo. Co jsem mohla říct?
A jak na to reagovali?
Byli spokojení s tím, že jsem vůbec něco řekla. Asi na mě lidé ze začátku koukali trochu divně. Tady u nás v Československu mě vzal do klubu na Slavii, což bylo dobré. Hrála jsem tam i za tým.
Předtím jste hrála na Rudé hvězdě?
Začala jsem na Spartě, pak jsem šla na Rudou hvězdu a po bouračce jsem byla na Slavii. Byla tam i hala. Nevzpomínám na to ve zlém.
Potom přišel rok 1985 a spravila jste si chuť. Vyhrály jste Fed Cup. Byla to po těžkých letech satisfakce? Bylo to pro vás důležité?
Ano. Jedničku a dvojku hrály Hanka s Helenou, ty už mezitím byly lepší, to bylo jasné. A já jsem tam měla svou kamarádku Andreou Holíkovou. Ta byla ze všech nejmladší. V roce 1985 jsme hrály v japonské Nagoji a porazily jsme Ameriku, s čímž nikdo nepočítal. Bylo to úžasné. O rok později jsme se dostaly do finále znovu, tentokrát před českým publikem v Praze, kde jsme Američankám podlehly.
Jaká byla parta kolem Hanky Mandlíkové, Heleny Sukové, Andrey Holíkové? Byly jste kamarádky, nebo mezi vámi byla rivalita? Hanu Mandlíkovou jste sice porazila, ale byla vítězkou grandslamových turnajů a vaší konkurentkou...
Byly jsme konkurentky. Když jsme hrály jednotlivé turnaje, každá měla svůj plán a svůj rytmus, takže jsme se tolik nevídaly. Ale když jsme hrály za tým, byly jsme jedna parta a držely jsme za jeden provaz. Nevím, jak to měly holky mezi sebou. Ale když jsme se teď viděly po čtyřiceti letech, bylo to milé. Hanku jsem opravdu čtyřicet let neviděla.
Tak dlouho?
Ona je v Americe. Opravdu dlouho jsem ji neviděla. Andreu jsem viděla jednou v Praze asi před šesti lety, ale taky jsem ji předtím dlouho neviděla.
Ani s Helenou Sukovou jste se nevídaly?
S tou se vídám, protože na Štvanici je občas nějaká příležitost. Tam se vídám s holkami, jako je Iva Budařová nebo právě Helena Suková. Mezi námi samozřejmě byla rivalita, každá šla svou cestou. Ale to neznamená, že bychom se nesnášely. Já jsem se v podstatě snesla s každým. Jak to měly holky mezi sebou, to nevím.
Když jste hrály v Praze proti Američankám, všichni tleskali Martině Navrátilové. Hana Mandlíková vzpomínala, že ji to tehdy štvalo, ale zpětně to chápe. Jak jste to vnímala vy?
Já jsem to na lavičce nevnímala. Myslím si, že ani Hanka to v tu chvíli tolik nevnímala, až když si to zpětně uvědomila. Když se člověk na kurtu soustředí na svoje míče, vím to podle sebe, tak se nejlépe soustředí, když neví, kde kdo sedí a co se děje. V takových zápasech se člověk opravdu musel soustředit. Ke konci chtěli Martině vzdát poctu za to, co všechno dokázala za mnoho let, co tady nebyla. Všichni fandili nám, ale tohle bylo něco navíc pro Martinu. Nemůžeme to lidem zazlívat. A pravda. Hanka tím tehdy trochu trpěla.
Sice jste nikdy neemigrovala, ale nakonec jste do zahraničí odjela. Teď v zahraničí bydlíte.
To byla náhoda náhod.
Jak to?
Hrála jsem malý turnaj mixů, na který mě pozval Jirka Javorský, syn slavného tenisty, který trénoval v Německu v Heilbronnu.
Připomeňme, že Jiří Javorský z Československa emigroval a potom žil v Německu...
A on měl dva syny. Jeden je Jarda Javorský, ten bydlí myslím v Česku, a druhý Jirka Javorský. S Jirkou jsem prakticky vyrůstala na Rudé hvězdě. Potom zůstali v Německu a malý Jirka tam vyrůstal, chodil do školy a hrál. Pak jsme se dlouhou dobu neviděli. Jeho táta, legendární pan Javorský, mě trénoval ještě na Rudé hvězdě, než zůstal v cizině. A po dlouhých letech po revoluci mi jednoho dne Jirka Javorský, syn, zavolal, jestli nechci hrát mixa. Oni měli s tátou stejný hlas, tak jsem si po telefonu myslela, že mi volá jeho táta. Říkala jsem si: „To nemůžu odříct, když mě trénoval, to prostě musím.“ Tak jsem řekla, že přijedu. Vyrazila jsem na turnaj v Aspergu u Stuttgartu. A koho nevidím stát s pivem u dveří? Jirku Javorského, syna. Dlouho jsem ho neviděla, ale hned jsem ho poznala. Byl to takový dvoumetrový kluk. Takže jsem nehrála mixa s jeho tátou, ale s ním.
A šlo vám to?
Hráli jsme tam pět let za sebou. Byl to prima turnaj mixů. Byly tam dvě kategorie podle součtu věku obou hráčů: do sta let a nad sto let. My jsme tehdy ještě hráli kategorii do sta. Pětkrát za sebou jsme to vyhráli a ve finále jsem porazila svého dnešního manžela. Tam jsme se seznámili.
On je Němec?
Je Němec. Tam jsme se seznámili, pak jsme měli svatbu a já jsem se přestěhovala za ním, protože tam měl práci.
Do Česka se ale ještě vracíte?
Vracím se sem vždycky a ráda. Vždycky se tady najde někdo, s kým si ráda popovídám. Ale hlavně tu mám mámu. Bude jí 98 let.
Jak se jí daří?
Teď docela dobře. Chodí s takovým rolátorem na procházky a cvičí ve venkovních posilovnách po Praze, kde se nic nemusí platit. Stará se o sebe ještě sama. Akorát k ní dvakrát týdně dochází zdravotní sestra zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Máma si stěžuje, že ji to zdržuje, ale nedá se nic dělat. S mámou si spolu telefonujeme každý den. A občas, když říká: „Kdy už konečně přijedeš?“, tak přijedu.
Máte teď jako trenérka nějakou nadějnou svěřenkyni nebo svěřence?
Vždycky se někdo najde. Ale úplně malé děti já netrénuju. Když vidím někoho, kdo by byl trochu nadějnější, dávám mu tipy a trochu s ním hraju. Jsem v malém klubu, kde je tenisová škola. Teď jsem bohužel měla docela nepříjemnou zlomeninu ruky. Levou jsem měla zlomenou už dvakrát, ale to není tak hrozné, když hraju jenom pravou rukou. Loni jsem si ruku zlomila znovu a teď mi akorát vyndali destičky a šrouby, takže musím zase chvíli pauzírovat. Doufám, že to ještě bude na hraní.
Jak vzpomíná na smíšenou čtyřhru s Ivanem Lendlem? S kým dalším si zahrála mix? Uvažovala někdy o emigraci? O tom, že by zůstala před revolucí v cizině? Rozmlátila někdy raketu vzteky? A co by dnes poradila začínajícím tenistům, aby byli stejně úspěšní jako ona? I na to odpovídala Regina Maršíková moderátoru Vladimíru Vokálovi v Rozstřelu.