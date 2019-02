Kvitové bych letos grandslam přála, má na něj, řekla Suková v Rozstřelu

Austrálii si velmi oblíbila. Dokonce zde měla postavený dům, teď se tam vrací na dovolenou, před několika dny z rozpáleného kontinentu u protinožců přiletěla. A finále ženské dvouhry si Helena Suková rozhodně nenechala ujít.

„Byl to skvělý zápas. Moc jsem Petře (Kvitové) fandila. Myslím, že plno Čechů v sobotu ladilo televizi,“ řekla Suková v diskuzním pořadu Rozstřel. „Ósakaová byla lepší v důležitých momentech. Kdyby Petra v prvním setu za stavu 40-0 trefila jeden míček do kurtu, mohlo být všechno jinak.“



A v rozhovoru s moderátorem Martinem Moravcem okamžitě připomněla i triumf Kvitové v Sydney, který přišel těsně před startem lednového grandslamu. „Vyšly jí oba turnaje. Vyhlídka do budoucna je nadějná,“ domnívá se dvojnásobná šampionka Australian Open ve čtyřhře. „Grandslamem bych jí přála, má na něj.“

V dvouhře poté Suková naskočila do dvou finále. A obě byla výrazně odlišná. Zatímco to v roce 1984 se hrálo na konci tenisové sezony a na trávě, o pět let později už s Němkou Graffovou bojovala v lednu na tvrdém povrchu.

„V prvním finále jsme nebyla připravená. Vyhrála jsem první set, ale pak zápas ztratila,“ vzpomínala Suková. „Při druhém jsem zase dostala alergii. Vypadalo to, že nevyjdu z hotelu.“



Hlavním tématem diskuzního pořadu Rozstřel byl sobotní výkon Kvitové, která se v pondělním žebříčku vyšvihla na druhé místo žebříčku WTA. Vyrovnala tak maximum z konce roku 2011. „Světovou jedničkou mohla být, kdyby ve finále proměnila ty míčky v prvním setu. Zlepšila pohyb, šance stát se světovou jedničkou je obrovská,“ řekla Suková, která neopomněla ani semifinálové tažení druhé české bojovnice Karolíny Plíškové.

„Hrála také velmi dobře. První grandslamovou trofej může získat na rychlých površích, takže právě v Austrálii nebo na US Open.“

Řeč přišla i na legendární Serenu Williamsovou. Suková připomněla její módní výstřelek, který poprvé začal loni na Roland Garros. S extravagancí americká hvězda nešetřila ani v Melbourne.

„Vypadala hrozně. Nikdo ji z kurtu nevyhodil. Kdyby to byl někdo jiný, tak ho rozhodčí nepustí ani na kurt. Proč platí pravidla pro každého jinak?“ přidala Suková.



„Serena hraje moc hezký tenis, jednoduchý. Všechno ostatní se mi na ní nelíbí. Její vystupování mimo kurt je jedno velké divadlo.“

Během vysílání zaznělo i několik otázek diváků. Kromě jiných i ta, zda by se Suková nechtěla vrátit do role trenérky. Dříve spolupracovala s Kateřinou Siniakovou.

„Záleželo by na podmínkách dohody. Jsem docela náročná na to, jak se sportovec chová a jaké vynakládá úsilí,“ uzavřela.