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Desítky milionů jako pokuta za Kaderku? Svaz nezkrachuje, tvrdí končící předseda

Stanislav Kučera
  13:44
Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.

Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jakub Kotrba.
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová a předseda tenisového svazu Jakub...
Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych (uprostřed), předseda Českého...
Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.
13 fotografií
Z budovy advokátní kanceláře, kde je společníkem, to má do sídla svazu na Štvanici jen čtvrt hodiny pěšky. Přesto Jakub Kotrba vycítil, že obě role už dál nezvládá. Ke konci listopadu proto v čele českého tenisu skončí, před pár dny rezignoval. „Sám jsem vždycky říkal, že člověk nemůže sedět jedním zadkem na dvou židlích. A to mě doběhlo.“

Funkce se ujal v červnu 2024, kdy po dotačním skandálu odstoupil dlouholetý prezident Ivo Kaderka. Za necelých dva a půl roku pod Kotrbou svaz upravil své vnitřní fungování a i navenek se udála řada změn. Reprezentační týmy mají nové kapitány, oživil se centrkurt na Štvanici…

Zároveň ale český tenis musí splácet desítky milionů jako pokutu za manipulace se státními prostředky za bývalého vedení.

„Na jednu stranu mě mrzí, že odcházím od nedodělané práce, na druhou si myslím, že se podařila udělat spousta věcí,“ líčí Kotrba, kterého ve funkci vystřídá Petr Pála, pro iDNES.cz. „Moje dítě je advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba, tady se cítím pevný v kramflecích a vím, co dělat. Na svazu jsem se to učil, ale časově se to prostě nepotkalo.“

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Jaké máte ohlasy na vaše rozhodnutí rezignovat?
Všichni mi říkají: „Lidsky tě chápeme, ale tenisově nás to mrzí, protože v tobě byla záruka transparentnosti.“ A když se vám od lidí, kteří se na vás ze začátku dívali skrz prsty, dostane nějaké pochvaly, tak je to hezké.

Hlavním důvodem vašeho konce je tedy časová vytíženost?
Ano. V kanceláři chystáme rozšiřovat portfolio služeb, je v tom potenciál. Ale zároveň ho vidím i na svazu. A tyhle rozvojové projekty vám začnou požírat čas. Možná kdyby to bylo za pár let, tak bych řekl: „Jasně, v rámci advokacie už jsem si něco odsloužil a chci se naplno věnovat tomuhle.“ Teď mě ta rozpolcenost čím dál tím víc dostávala. Kvůli ní jsem z toho přestával mít radost, protože jsem pořád něco nestíhal.

Jaká je teď podle vás v českém tenisovém prostředí nálada?
Dost se zlepšila v tom, že lidi se nebojí říct svůj názor. Když jsem nastoupil, viděl jsem, jak členové výkonného výboru rozkvétají, najednou se nebáli na něco zeptat. A druhá věc, kterou vnímám jako strašně podstatnou, je, že se lidi mezi sebou začali bavit. Díky tomu se uspořádal turnaj WTA na Štvanici. Nedokážu si představit, že by se za předchozího vedení dohodly Sparta, tenisový svaz a ČLTK, že společně uspořádají takhle velkou akci.

Jakub Kotrba.
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová a předseda tenisového svazu Jakub Kotrba
Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych (uprostřed), předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba (vlevo) a státní trenér Jan Stočes na tiskové konferenci
Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.
13 fotografií

Jak aktuálně vypadá finanční situace svazu?
Slovy ekonomů a právníků je stabilizovaná a jsou nastaveny mechanismy, aby tenis nebyl ohrožený na životě. To znamená, že pokutu za rok 2021 ve výši 25 milionů svaz splácí, splátka je 700 000 měsíčně. Minulý týden byla zahájená kontrola za rok 2022, takže čekáme další pokutu. A za rok 2023 to nejspíš bude dalších 22 milionů.

Bude to velký problém?
Víme, že tu celkovou částku budeme schopni splatit tak, aby to svaz neohrozilo, akorát to bude trvat třeba deset dvanáct let. A každý rok budeme muset zaplatit nějaké úroky. Takže svaz bude iks let doplácet za předchozí chyby.

S jakou výší pokuty celkem počítáte?
Na částce jistiny se bavíme o 66 až 70 milionech. My samozřejmě děláme všechno pro to, aby byla nižší, když pak k ní jde ještě úrok. Ale taková je realita. Svaz nezkrachuje, vydělá si na to. Akorát to bude mít negativní důsledek, že peníze, které byste mohli použít na rozvoj, dáte státu.

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Jak jste argumentovali při snaze postih snížit?
Na jednání se státní správou jsme říkali: „Ano, chyby jsme udělali, uznáváme.“ Bývalý pan prezident se zeptal Národní sportovní agentury, jestli může zaplatit organizaci turnaje z kategorie reprezentace, oni mu odpověděli, že ne, ale on to přesto udělal. Plus nevypsal nějaká výběrová řízení. Takže chápu, že stát nemůže říct: „Jasně, sice jste porušili pravidla, ale my vám všechno odpouštíme.“ Nicméně ty turnaje, za které jsme trestaní, fakticky proběhly.

Kde budou peníze chybět?
Představte si, že budeme muset zaplatit pokutu celkem 100 milionů. V době, kdy tady sílí poptávka po větším turnaji v Česku, například kategorie WTA 500. Víme, že existuje možnost, byť hypotetická, si na něj koupit licenci. No a ta bude stát třeba zrovna těch 100 milionů. Můžete vymýšlet další podobné věci, investice. Ale teď to reálné není.

Co se za dobu vašeho působení v čele svazu povedlo?
Myslím, že se podařila navrátit důvěra v český tenis. Že stojí za to se na něj dívat i že s ním svůj příběh mohou spojit sponzoři. To je obrovsky důležité, protože po vypuknutí aféry bývalého vedení většina potenciálních partnerů říkala: Proč se s vámi máme spojovat, když nemáte dobrou pověst? A bylo obrovským problémem tohle překonat.

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Co jste měnili uvnitř svazu?
Jsem hrdý na jeho digitalizaci. Že má Instagram, nové webové stránky… A podařilo se nám prosadit i live streaming a live scoring z mládežnických turnajů po celé republice. Vycházela tam moc pěkná čísla, za tři měsíce celkem 62 000 zhlédnutí. Také jsme zřídili virtuální kartu pro trenéry na výjezdy, která zjednodušuje účetnictví.

Jaké změny se udály po tenisové stránce?
Podařilo se nám nastavit jasná pravidla, který hráč patří do jakého střediska, a všechna centra vědí, kolik peněz budou dostávat. Stejně je to i s pořádáním mezinárodních turnajů, kterých je v Česku 68 za rok. Jednoznačně jsme řekli: Když chceš dělat turnaj kategorie například ITF 15, dostaneš takovýhle příspěvek, tolik dostaneš od ITF a tolik si musíš sehnat. Ano, ideální stav by byl, kdyby svaz byl tak bohatý a mohl pokrýt celé potřeby pořadatelů, na druhou stranu oni dopředu ví, na čem jsou.

Za vaší éry také přišli noví kapitáni k reprezentacím: v Davis Cupu Tomáš Berdych nahradil Jaroslava Navrátila a u BJK Cupu Barbora Strýcová vystřídala Petra Pálu.
U daviscupového týmu jsme cítili, že nastal čas na generační obměnu. Tomáš Berdych má k současné generaci hráčů věkově blíž a strašně mile mě překvapila jeho profesionalita. S Petrem Pálou to zase bylo trošku jinak, tam byl konec po vzájemné dohodě. Teď přišel živel v podobě Báry a tým je zase živější. Že se nám podařilo získat dvě takhle úspěšná a známá jména, pomáhá budování pozitivního image českého tenisu.

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Jak jste vy osobně prožíval tenisové zápasy?
Jeden z nejemotivnějších zážitků pro mě byla loňská baráž Billie Jean King Cupu ve Varaždínu. V hale bylo 15 lidí a rozhodovalo se, jestli příští rok zůstaneme mezi elitou, nebo spadneme. Do toho víte, že to je poslední zápas kapitána Petra Pály... A zachránila nás Linda Nosková. Ano, Wimbledon je samozřejmě Wimbledon a bylo neskutečné, že jsme měli ve finále dvě české hráčky, právě Lindu a Karolínu Muchovou, ale tam hrály spíš každá za sebe.

Našel jste ve funkci předsedy odpověď na častou otázku, proč jsou české tenistky tak úspěšné?
Na to, že jsme malá země, máme neskutečnou četnost turnajů. Snad každý, kdo chce, najde nějaký do 50 kilometrů od svého bydliště. A co jsem odposlouchal, tak u holek hraje velkou roli to, že v klubech do nějakého věku trénují s kluky, kteří jsou fyzicky zdatnější. Také máme dobrý záchyt talentů v rámci pyramidy středisek a zavedli jsme finanční podporu pro hráče nad 18 let, kterým se kvůli výjezdům na zahraniční akce najednou znásobí náklady.

Bude podle vás Petr Pála, bývalý vynikající kapitán a dosavadní místopředseda, vaším vhodným nástupcem?
Pro rozvoj tenisu je skvělá volba. Moje doba se naplnila i v tom, že když už máte nastavené mechanismy, jak se peníze rozdělují a jak probíhá oběh dokumentů, tak už nepotřebujete manažera, aby na to dohlídnul. Potřebujete někoho, kdo má nějakou tenisovou vizi. A myslím si, že Petr, díky tomu, co prožil a dokázal, může být impulsem. Na svazu jsou právníci, daňaři a další lidi, kteří vědí, co mají dělat. A teď jde jen o to hlídat, aby nezvlčeli, dělali to, co mají, a možná se víc soustředit na samotný tenis.

Bude vám něco z tenisového prostředí chybět?
Určitá nevyzpytatelnost a adrenalin, když se díváte na tenisové utkání, hlavně žen. Tohle vám advokátní kancelář nenabídne. V určitou chvíli sice máte adrenalin vyjednávání, ale když se dohodnete, tak ono už to nějak dojede. Ale u tenistek ani stav 6:1, 5:0 a 40:0 neznamená, že zápas končí. Někdy tam možná naopak začíná.

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