Šwiateková v repríze loňského finále, Džábirová vyhořela ve třetím setu

Premiérové semifinále na antukovém grandslamu slaví Haddadová Maiaová, která v třísetové bitvě otočila zápas proti Džábirové. Je tak první brazilskou hráčkou, která se v open éře probojovala mezi nejlepší čtyřku na Roland Garros.

V úvodní sadě se sice Brazilka trápila na servisu, nejistá ovšem byla i Tunisanka. Nepřesvědčivou hru v prvním setu navíc obě hráčky zvýraznily čtrnácti nevynucenými chybami. Lépe se na hře nakonec projevovala Džábirová, jež na rozdíl od tří kiksů při podání soupeřky ztratila servis pouze dvakrát.

Haddadovou Maiaovou tahala po kurtu a tvrdými ranami ji dostávala do úzkých především na bekhendové straně, odkud Brazilka nestíhala dobře umístěné údery odvracet.

Obě hráčky ve druhé sadě najednou na podání dominovaly, nejblíže k brejku byla Brazilka ve dvanáctém gamu, ve kterém zahodila příležitost k uzmutí druhého setu. Džábirová si pomohla několika povedenými esy a atraktivní zápas poslala do tiebreaku.

V něm ale hned od úvodu ztrácela. Frustraci dávala najevo nevěřícnými gesty a po zbytečných chybách musela odvracet tři setboly. První dva sice s grácií a precizně umístěným míčky na lajnu zneškodnila, poslední však Haddadová Maiaová přesným forhendovým úderem proměnila.

A sílu si nechala i do rozhodující třetí sady. Poté, co dříve v utkání několikrát zvládla náročné situace, sama dostala pod tlak Džábirovou. Fantastickou hrou jí nedala šanci nadále dominovat, Tunisanka navíc zápas po psychické stránce ztrácela. Brazilka tak po fantastickém obratu 3:6, 7:6 a 6:1 vyzve ve čtvrtečním semifinále lepší z dvojice Šwiateková, Gauffová.

Gauffová se pokusí vylepšit bilanci

Devatenáctiletá Američanka si zajistila reprízu loňského finále se Šwiatekovou zlepšující se formou, na vítěznou šňůru čekala od březnového počínání na turnaji v Indian Wells. V Paříži si naposledy poradila v osmifinále s debutantkou Annou Karolínou Schmiedlovou, jejíž grandslamovou jízdu ukončila poměrem 7:5, 6:2.

Gauffová před dvěma lety podlehla na Roland Garros ve čtvrtfinále pozdější šampionce Barboře Krejčíkové, loni se po 18 letech stala nejmladší finalistkou turnajů velké čtyřky.

V cestě mezi nejlepší čtyřku jí stojí světová jednička Šwiateková, která si zatím počíná suverénně. Obhájkyně titulu prošla do čtvrtfinálové fáze se ztrátou pouhých devíti gamů, v osmifinále proti ní skrečovala Ukrajinka Lesja Curenková.

V utkání s Gauffovou je Polka jasnou favoritkou i díky kladné bilanci vzájemných zápasů, podmanila si všech šest odehraných. V loňském finále Roland Garros dominovala 6:1, 6:3, v jediném letošním střetnutí v Dubaji zvítězila jasně 6:4, 6:2.

Premiérový duel

Němec Zverev se na okruh vrátil po zdravotní pauze a i díky příznivému losu zatím v Paříži postupuje bez větších problémů. Žebříčkovým favoritem by měl být i nyní, kdy naráží na Etcheverryho, který nemá s velkými zápasy moc zkušeností.

Argentinec ovšem k velkému překvapení mnohých v boji na francouzské antuce neztratil ani jeden set a v cestě mezi nejlepší osmičku vyřadil nasazené Alexe de Minaura, Bornu Čoriče či Jošihita Nišioku.

„Jsem teď plný emocí. Tohle je nejlepší okamžik mého života. V dalším kole to bude samozřejmě těžké. Alexander má mnohem více zkušeností než já, ale cítím, že můžu zahrát dobrý zápas. V tomhle týdnu hraju neuvěřitelně. Musím se soustředit na sebe a dělat dál to, co doteď,“ vyprávěl před čtvrtfinále.

Severská bitva

Dánský tenista Rune se do dalších bojů vydává po vyčerpávající pětisetové bitvě s Franciscem Cerúndolem a dál živí letošní ambice vyhrát premiérovou grandslamovou trofej. Trápí ho ale fyzické potíže, které mu znepříjemňují počínání v dlouhých zápasech.

Bývalý šampion pařížské juniorky ale může těžit z nedávného vítězství nad Ruudem, které vybojoval na turnaji v Římě. Jeho soupeř má však oranžové kurty v zálibě a navíc ovládl čtyři zbylá vzájemná střetnutí.

Středeční program tenisového Roland Garros Kurt Philippa Chatriera Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (6-USA)

Zverev (22-Něm.) - Etcheverry (Arg.)

Rune (6-Dán.) - Ruud (4-Nor.).