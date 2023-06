ONLINE: Djokovič bojuje o historickou 23. trofej, Ruud útočí na premiérovou

Zatímco Djokovič může uzmout už 23. trofej na turnajích velké čtyřky, Ruud bojuje o premiéru. Ve finále pařížského majoru je norský tenista podruhé v řadě, loni na oranžových kurtech padl s velikánem Rafaelem Nadalem.

ONLINE: Novak Djokovič vs. Casper Ruud Finálové utkání sledujeme v podrobné reportáži.

„Nepřijel jsem na French Open s tím, že bych byl favoritem na postup do finále, ani jsem na to nepomyslel. Bral jsem to zápas po zápase. Samozřejmě jsem se ale chtěl do finále znovu dostat a obhájit loňský výsledek. A o dva týdny později si ho fakt zahraju,“ radoval se Ruud po semifinálovém utkání.

V něm až snadno zdolal Němce Alexandera Zvereva. V souboji bývalých světových dvojek i díky soupeřově slabé hře zvítězil s přehledem 6:3, 6:4, 6:0.

Ve finálovém zápase proti Djokovičovi je však jasným outsiderem. Ruud totiž doposud nezískal triumf na akci větší, než je turnaj ATP 250, a ve čtyřech utkáních proti Srbovi neuhrál ani set.

Djokovič by se ziskem titulu odpoutal v historických tabulkách od zraněného rivala Nadala a vrátil by se zpět do čela žebříčku. Aktuální světovou jedničku přemohl Srb v semifinálovém střetnutí. Dvacetiletý Alcaraz sice statečně vzdoroval a na svou stranu uzmul jednu sadu, od třetího setu se však kvůli obrovským křečím zápasem protrápil.

„U sítě jsem mu říkal, že je ještě velmi mladý a má spoustu času. Jsem si jistý, že tento turnaj ještě mnohokrát vyhraje. Je neuvěřitelný tenista, skvělý soupeř a opravdu milý člověk, takže si zaslouží velkou podporu,“ povzbudil Djokovič svého soupeře ze semifinále.

Rodák z Bělehradu by se díky vítězství na Roland Garros rovněž stal prvním hráčem historie, který ovládl všechny čtyři grandslamy alespoň třikrát. Na turnajích velké čtyřky oplývá finálovou bilancí 22:11 a pořád pomýšlí na výhru ve všech čtyřech majorech kalendářního roku.

Sie Šu-wej v Paříži podruhé vyhrála debl

Tenistky Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Číňanka Wang Sin-jü na teprve druhém společném turnaji vybojovaly v Paříži grandslamový titul. Finálový zápas na Roland Garros proti Leylah Fernandezové z Kanady a Američance Taylor Townsend otočily ve vítězství 1:6, 7:6 a 6:1.

Sedmatřicetiletá Sie Šu-wej získala trofej na pařížské antuce už v roce 2014, tenkrát byla její spoluhráčkou jiná rodačka z Číny Pcheng Šuaj. Celkově na grandslamu triumfovala popáté, ve Wimbledonu v roce 2019 s Barborou Strýcovou.