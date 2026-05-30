Macháče v Paříži definitivně zastavilo zranění, s Vocelem odstoupili ze čtyřhry

Čtvrtfinalisté loňského US Open Macháč a Vocel vstoupili do pařížského grandslamu ve čtvrtek, kdy porazili jedenáctý nasazený pár Sadio Doumbia, Fabien Reboul z Francie 6:4, 3:6, 6:3. Před sobotním duelem proti Paulovi a Willisovi se ale odhlásili. „Dej se brzy do pořádku, brácho,“ napsal ke společné fotce Vocel na Instagramu.
Macháč laboruje se zánětem paty již několik týdnů. Ve druhém kole Roland Garros proti Zverevovi se nechal ošetřovat, utkání nakonec prohrál 4:6, 2:6, 2:6. Už tehdy svou účast v deblu zvažoval.
|
Macháče trápilo zranění: Bylo mi až do breku. Alespoň jsem zápas nevzdal
„Musím zjistit, co přesně s nohou je. Bolí to hodně, a pokud by hrozilo, že si zničím zbytek sezony, tak by nedávalo smysl riskovat. Je to ale těžké rozhodnutí, protože je to u kamaráda, pro kterého je to dost. Kdybych měl hrát s někým jiným, asi už o startu ani nepřemýšlím,“ řekl Macháč po zápase se Zverevem.
Utkání druhého kola čtyřhry měli Macháč a Vocel odehrát v neděli. V sobotu hrají své deblové zápasy Anastasia Detiuc a Marie Bouzková, singlový program je bez české účasti.
Sobotní program
začátky 11:00
Kurt Philippea Chatriera (začátek 12:00): Cobolli (10-It.) - Tien (18-USA), Parryová (Fr.) - Anisimovová (6-USA), nejdříve 16:00 Gauffová (4-USA) - Potapovová (28-Rak.), nejdříve 20:15 Auger-Aliassime (4-Kan.) - Nakashima (31-USA).
Kurt Suzanne Lenglenové: Jovicová (17-USA) - Ósakaová (16-Jap.), Sabalenková (1-Běl.) - Kasatkinová (Austr.), Kouamé (Fr.) - Tabilo (Chile), Faria (Portug.) - Tiafoe (19-USA).
Kurt Simonne Mathieuové: Sakkariová (Řec.) - Chwaliňská (Pol.), Berrettini (It.) - Comesaňa (Arg.), Mboková (9-Kan.) - Keysová (19-USA).